Galaxy Watch7 ou Ultra : les deux ont le GPS double fréquence, que paie-t-on en plus ?

La Galaxy Watch7 possède déjà un GPS double fréquence, comme la Galaxy Watch Ultra. Il n’est donc pas nécessaire de choisir l’Ultra uniquement pour accéder à cette technologie. Le supplément éventuel se justifie plutôt par la réserve de batterie, le boîtier et l’équipement adapté aux sorties. En contrepartie, la montre devient sensiblement plus imposante au poignet.

Ce comparatif porte sur la Watch7 et la première génération de Watch Ultra. La version Ultra commercialisée en 2025 conserve notamment un boîtier de 47 mm et une batterie de 590 mAh ; elle ne doit pas être confondue avec la Watch Ultra2. Vérifiez toujours l’année de la référence lorsque vous comparez deux offres françaises.

Ce que le tableau change réellement pour une sortie

Les caractéristiques communes du GPS L1 et L5 figurent dans la comparaison technique publiée par Samsung. La fiche d’assistance consacrée à la Watch7 distingue ses deux tailles.

Critère Watch7 40 mm Watch7 44 mm Watch Ultra, première génération GPS double fréquence L1 + L5 Oui Oui Oui Batterie typique 300 mAh 425 mAh 590 mAh Poids du boîtier, sans bracelet 28,8 g 33,8 g 60,5 g Taille du boîtier 40 mm 44 mm 47 mm Matériau du boîtier Armor Aluminum Armor Aluminum Titane Certification de pression 5 ATM 5 ATM 10 ATM Bouton d’action supplémentaire Non Non Oui

À boîtier nu, l’Ultra pèse 26,7 g de plus que la Watch7 de 44 mm. Sa batterie affiche une capacité supérieure d’environ 39 %. Ces différences de fiche ne se traduisent pas automatiquement par 39 % d’heures supplémentaires en GPS : l’autonomie dépend aussi des réglages et du fonctionnement de la montre.

Le GPS double fréquence ne départage pas, à lui seul, les deux montres

Le recours à deux fréquences aide à exploiter les signaux satellites dans des environnements difficiles, notamment lorsque les bâtiments perturbent leur réception. Posséder cette technologie commune ne signifie cependant pas que deux traces seront identiques à chaque sortie.

Pour affirmer qu’une montre est plus précise que l’autre, il faudrait relever les parcours dans les mêmes conditions, avec un protocole comparable. Aucun test de ce type n’a été réalisé ici. Une comparaison fondée uniquement sur le nom Ultra ne permettrait pas de conclure que la Watch7 est insuffisante pour courir.

Attention : les 100 heures ne sont pas 100 heures de GPS

La présentation française de la Watch Ultra annonce jusqu’à 100 heures en économie d’énergie et jusqu’à 48 heures dans un mode d’économie pendant l’exercice. Ces chiffres correspondent à des modes particuliers. Ils ne décrivent pas un enregistrement GPS continu avec toutes les fonctions actives.

Sur la fiche française de l’Ultra 2025, les plafonds de 80 heures écran permanent désactivé et de 60 heures avec cet affichage concernent eux aussi des scénarios d’utilisation. Ils ne remplacent pas une mesure dans votre profil sportif.

3 vérifications avant de payer davantage

Essayez le format au poignet. Portez la montre assez longtemps pour vérifier que le boîtier reste stable sans serrer excessivement le bracelet. Le poids supplémentaire compte aussi si vous souhaitez la garder la nuit. Comparez votre plus longue sortie au bon mode. Relevez sa durée et les fonctions utilisées : GPS, écran permanent, écoute musicale, connexion mobile. Une autonomie annoncée dans un autre mode est un mauvais point de comparaison. Identifiez l’offre exacte. Notez la taille de la Watch7, l’année de l’Ultra et la présence du modèle Bluetooth ou LTE. Le service mobile éventuel dépend ensuite d’un forfait compatible et peut entraîner un coût supplémentaire.

Pour qui le supplément a-t-il du sens ?

Pour une utilisation quotidienne et des sorties que la Watch7 termine avec une marge suffisante, son GPS double fréquence est déjà présent. L’Ultra devient plus pertinente si sa plus grande réserve, son bouton supplémentaire et son format répondent à un besoin précis que vous rencontrez réellement. Sa certification 10 ATM ne doit pas être interprétée comme une autorisation générale de plongée sous-marine.

La meilleure décision repose donc sur l’écart de prix effectivement constaté en France et sur votre usage. Payer davantage pour le seul mot Ultra ne garantit ni une trace meilleure sur chaque parcours, ni une autonomie correspondant aux plus grands chiffres publicitaires.