Verrouillage dans l’eau évite les appuis involontaires sur une Galaxy Watch compatible. La procédure vérifiée ici concerne la Watch4 et ne renforce pas son étanchéité.

Le mode Verrouillage dans l’eau désactive le tactile d’une Galaxy Watch compatible pour éviter les appuis accidentels pendant une baignade. La procédure vérifiée ci-dessous concerne la Galaxy Watch4. Le mode agit sur les commandes de l’écran : il n’augmente pas la résistance à l’eau du matériel.

Deux chemins pour bloquer le tactile

Dans son guide français de la Watch4, Samsung propose le volet des raccourcis ou les paramètres :

Balayez l’écran de la montre vers le bas. Appuyez sur Verrouillage dans l’eau.

Autre chemin : Paramètres > Fonctions avancées > Verrouillage dans l’eau. Pour quitter le mode, maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé. Ne cherchez donc pas à le désactiver par un simple balayage sur le tactile bloqué.

Faites une première activation à sec pour repérer la commande de sortie. Cela permet de reconnaître ensuite le comportement normal : l’écran visible ne répond plus au doigt parce que vous l’avez volontairement verrouillé. Ce constat évite de confondre le mode eau avec un écran figé.

Ce réglage ne change pas ce que la montre supporte

Une commande logicielle ne modifie ni les joints ni la résistance du boîtier. Samsung rappelle dans son guide de résistance à l’eau que les conditions d’utilisation dépendent du modèle et que les fortes pressions d’eau sont à éviter.

Il faut donc distinguer le réglage tactile et la pratique envisagée. Activer le verrouillage avant une séance ne signifie pas qu’un jet puissant ou une autre activité aquatique devient autorisé. Vérifiez les indications du modèle exact, notamment si votre montre est d’une autre génération : la méthode de sortie et les menus peuvent varier.

Si vous avez seulement oublié le mode après la séance, utilisez la commande matérielle prévue avant d’envisager une réinitialisation. Le symptôme « le tactile ne répond pas » peut ici correspondre exactement à la fonction activée quelques minutes plus tôt.