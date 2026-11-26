Samsung commercialise son chargeur EP-OL715 au Japon. Sa fiche française confirme une large compatibilité, avec une promesse de 40 % en 30 minutes réservée à la Watch Ultra2.

Galaxy Watch : ce chargeur fonctionne dès la Watch5, mais la recharge varie selon la montre

Le chargeur Samsung EP-OL715 accepte les Galaxy Watch à partir de la série Watch5, mais toutes ne profiteront pas de la même vitesse. La promesse d’atteindre jusqu’à 40 % de batterie en trente minutes concerne la Galaxy Watch Ultra2. Samsung annonce la commercialisation japonaise de l’accessoire ce 26 novembre ; sa présence sur le site français permet surtout de vérifier précisément les conditions de compatibilité.

Une référence commune à plusieurs générations

La fiche française du chargeur EP-OL715 cite les séries Watch5, Watch6, Watch7 et Watch8, ainsi que la Watch9, la Watch Ultra et la Watch Ultra2. Le galet se fixe par aimantation au dos de la montre et se branche en USB-C. Son câble mesure 80 cm.

Cette compatibilité peut être utile pour remplacer un câble perdu ou installer un second point de recharge au bureau. Elle ne suffit cependant pas à promettre une recharge plus rapide à une ancienne montre. L’accessoire doit être associé au matériel capable d’exploiter ses fonctions.

Samsung précise aussi que ce chargeur est identique à celui fourni avec la Galaxy Watch Ultra2. Pour le propriétaire de ce modèle, l’achat d’un deuxième EP-OL715 apporte donc un emplacement supplémentaire de recharge, plutôt qu’un gain annoncé par rapport au chargeur déjà présent dans la boîte.

Les 40 % en trente minutes concernent l’Ultra2

Samsung France attribue à l’Ultra2 le résultat de jusqu’à 40 % en trente minutes, ainsi qu’une interface spécifique montrant l’état de la recharge rapide. Le fabricant indique que la vitesse réelle dépend de l’appareil et des conditions de charge. Ce chiffre ne doit donc pas devenir une promesse pour une Watch5 ou une Watch6 branchée au même galet.

Le détail des essais publié pour l’Ultra2 mentionne une température ambiante, le mode Avion activé, le chargeur dédié EP-OL715 et un adaptateur secteur Power Delivery de 5 V/2 A. Un port USB disponible sur un ordinateur ou un ancien bloc secteur ne garantit pas à lui seul ces conditions.

Le bloc secteur compte autant que le galet

Dans son guide français sur la recharge lente des Galaxy Watch, Samsung demande de vérifier le chargeur dédié, l’adaptateur et les éléments susceptibles de gêner le contact au dos de la montre. Une protection épaisse ou certains bracelets peuvent empêcher un positionnement correct.

Si la charge reste anormalement lente avec les accessoires adaptés, l’assistance conseille un contrôle en centre de service avec la montre, le chargeur et l’adaptateur. Cela permet de vérifier l’ensemble de la chaîne, au lieu de remplacer successivement des accessoires sans identifier le défaut.

L’annonce du 26 novembre concerne le marché japonais. Elle n’établit pas une nouvelle date de lancement française. Pour choisir un chargeur en France, le repère utile reste la référence EP-OL715 et la montre utilisée, avec un adaptateur compatible avec les conditions Samsung.