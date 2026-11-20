Samsung poursuit les réglages de One UI 9 Watch sur les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra. Une septième bêta, identifiable par la terminaison ZZK2, est signalée en Corée du Sud. Elle vise la stabilité du fonctionnement de la montre, sans nouvelle fonction annoncée dans son journal de modifications. Cela concerne les appareils déjà inscrits au programme de test : ce signalement ne signifie pas que la mise à jour est ouverte à toutes les montres françaises.

Le numéro à regarder, et le changement réellement annoncé

Sur la Watch 7, le paquet rapporté par SamMobile pèse 187,39 Mo et porte la référence L31xXXU2ZZK2. La lettre « x » désigne ici une famille de références : elle ne doit pas être recopiée comme si elle appartenait au numéro exact de chaque montre. Pour l’Ultra, la terminaison ZZK2 est également indiquée, mais la taille du téléchargement n’a pas été établie.

Montre Version repérée Ce qui est établi Galaxy Watch 7 L31xXXU2ZZK2 Septième bêta, paquet de 187,39 Mo rapporté Galaxy Watch Ultra Terminaison ZZK2 Septième bêta signalée ; poids non confirmé Montres en France À vérifier sur l’appareil Aucune ouverture française établie par ce signalement coréen

Le journal évoque l’application de code de stabilisation lié au fonctionnement de l’appareil. Il ne détaille ni un scénario de panne précis ni une amélioration chiffrée de l’autonomie. Il serait donc trompeur de présenter cette bêta comme un remède confirmé à une batterie qui se décharge trop vite ou à un problème GPS particulier.

Des utilisateurs ont publié le numéro de version dans la communauté Samsung coréenne. La succession des essais montre que le développement continue, mais ne permet pas de dater la version stable. Samsung n’a pas fourni de calendrier final dans les éléments consultés.

Pour un propriétaire français, le critère utile reste l’offre affichée sur sa propre montre. Posséder le même modèle qu’un testeur coréen ne suffit pas : la région et l’inscription au programme interviennent aussi. L’absence de ZZK2 dans Galaxy Wearable ne démontre donc pas un dysfonctionnement.

Chargez la montre. Samsung demande au moins 30 % de batterie pour démarrer une mise à jour logicielle. Ouvrez Galaxy Wearable sur le téléphone auquel elle est associée, puis Paramètres de la montre. Choisissez Mise à jour logicielle montre, puis Téléchargement et installation. Lisez la version proposée et son descriptif avant de lancer l’installation. La montre redémarre pendant la procédure.

Ces intitulés sont ceux de l’assistance française Samsung, qui précise qu’ils peuvent varier selon les modèles et les versions. Une mise à jour des applications est par ailleurs distincte de celle du système : le Play Store de la montre permet de les gérer séparément. La nouveauté du jour reste un correctif de stabilité en test, pas l’arrivée générale de One UI 9 Watch en France.