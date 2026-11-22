Un portage expérimental remplace Tizen par Wear OS sur la Galaxy Watch SM-R800 de 2018. Fonctions annoncées, modèle compatible et limites à connaître.

Une Galaxy Watch sortie sous Tizen en 2018 peut désormais accueillir Wear OS 3.5 et les applications Google, selon le développeur qui vient de publier ce portage. Son projet concerne exclusivement la Galaxy Watch 46 mm Bluetooth SM-R800. Gemini figure parmi les fonctions annoncées opérationnelles, mais cette transformation reste expérimentale : elle a été mise au point sur une seule montre et la veille profonde n’est encore que partiellement fonctionnelle.

Une ancienne montre Tizen qui change complètement de système

Dans son annonce publiée sur Reddit le 22 novembre, le développeur chai_lover64 présente la première version téléchargeable et recherche d’autres propriétaires prêts à la tester. Il ne s’agit pas d’un cadran qui imite Wear OS : le système d’origine est remplacé. L’intérêt est donc d’ouvrir à cet ancien matériel un environnement d’applications auquel Tizen ne donnait pas accès.

L’auteur indique avoir conservé les connexions Bluetooth et Wi-Fi, les notifications, les capteurs et le GPS. Il estime le résultat assez avancé pour envisager un usage quotidien, mais cette appréciation reste la sienne. Les messages demandant une adaptation aux Galaxy Watch Active 2, Watch 3 ou aux variantes LTE ne constituent pas une annonce de compatibilité.

Le Play Store, la lunette rotative et Gemini annoncés fonctionnels

Le dossier technique du projet précise que le portage repose sur Android 11, à partir d’une image système de Pixel Watch, avec un noyau adapté. L’écran tactile, les deux boutons, la lunette rotative et l’affichage permanent figurent dans sa liste de fonctions opérationnelles. L’appairage passe par l’application Wear OS du téléphone.

Le développeur annonce aussi le fonctionnement du Play Store, du haut-parleur, du microphone et de Gemini. L’assistant peut être appelé à la voix ou par un double appui sur le bouton inférieur. Les fonctions matérielles propres aux Pixel ne sont toutefois pas promises : reprendre une image système ne transforme pas les composants de la montre.

Le numéro SM-R800 est la condition à vérifier avant toute chose

Une Galaxy Watch de la même génération ne suffit pas. La version 42 mm, les modèles LTE et les autres générations sont exclus de cette première version. Le créateur avertit dans son annonce qu’installer ce logiciel sur une autre référence pourrait rendre l’appareil inutilisable. Le numéro de modèle compte donc davantage que l’apparence du boîtier ou le nom commercial affiché dans une annonce d’occasion.

Il faut également distinguer une démonstration réussie d’une autonomie validée. Aucun essai Menow n’a été réalisé et le projet ne fournit pas de mesure permettant de promettre une journée ou plusieurs jours d’utilisation. La veille profonde partielle est une limite importante pour un appareil destiné à rester au poignet toute la journée.

Une installation de passionnés, avec une réserve importante sur le premier flash

La procédure documentée demande un PC équipé du Wi-Fi et de Python 3, ainsi qu’une montre chargée à plus de 50 %. Le transfert utilise le mode de téléchargement sans fil. Le retour à Tizen passe par la réinstallation d’un micrologiciel Samsung avec Odin.

Le point le plus important est indiqué dans les instructions : l’installation sur une montre conservant son chargeur de démarrage commercial Samsung n’a pas encore été testée. Le développeur avertit aussi de ne jamais flasher le fichier cm.bin , lié au stockage sécurisé. Ce sont des raisons de suivre l’évolution du projet plutôt que de présenter l’opération comme une simple mise à jour à lancer depuis son téléphone.

Pour les propriétaires de SM-R800 qui veulent contribuer, l’appel du créateur porte justement sur les retours d’installation et les défauts rencontrés. C’est cette phase de tests supplémentaires qui permettra de savoir si cette seconde vie dépasse la montre sur laquelle elle a été développée.