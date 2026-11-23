Selon ETNews, Samsung passerait à un cycle de deux ans pour les Galaxy Watch. En 2027, les mises à jour et un bracelet Galaxy Fit prendraient le relais.

Attendre l’été prochain pour changer de Galaxy Watch pourrait ne pas mener à un nouveau modèle. Samsung renoncerait à lancer une montre Galaxy Watch en 2027 et adopterait un rythme de renouvellement de deux ans, selon une enquête d’ETNews publiée le 22 novembre. Le constructeur ne l’a pas annoncé officiellement. Le rapport prévoit plutôt une année de mises à jour pour les montres existantes, accompagnée d’un nouveau bracelet Galaxy Fit.

Une pause matérielle rapportée par des sources industrielles

Le journal coréen ETNews attribue cette décision à la recherche de rentabilité de la division mobile de Samsung. Le coût des composants et les dépenses nécessaires à un lancement annuel pèseraient sur l’activité. Le média évoque notamment les frais de recherche, de développement et de marketing.

Cette information concerne le calendrier du matériel. Elle ne décrit ni l’arrêt de la gamme Galaxy Watch, ni celui de son logiciel. Pour quelqu’un qui possède une Watch récente, une année sans nouveau boîtier ne signifie donc pas, à elle seule, que sa montre cesse d’évoluer.

Le rapport décrit des améliorations logicielles et des fonctions de santé destinées à occuper cet intervalle. Il mentionne aussi un futur bracelet Galaxy Fit, sans lui donner dans cette annonce une fiche technique ou un prix français. Transformer cette piste en lancement confirmé d’une « Fit 4 » irait au-delà des éléments publiés.

Les mises à jour peuvent apporter des nouveautés sans changer de montre

Samsung a déjà utilisé cette voie pour rapprocher plusieurs générations. En novembre 2024, son annonce officielle d’extension de One UI 6 Watch prévoyait l’arrivée de fonctions de modèles récents sur les Galaxy Watch6, Watch5, Watch4 et Watch FE, entre autres. C’est un précédent de distribution logicielle, pas la liste des appareils qui bénéficieraient d’éventuelles nouveautés de 2027.

Une fonction logicielle et un capteur restent cependant deux choses différentes. Une mise à jour peut changer l’interface ou le traitement des informations disponibles ; elle ne permet pas de déduire qu’une ancienne montre recevra tout ce qu’un futur matériel aurait pu proposer. Aucune liste de fonctions 2027 n’accompagne le rapport d’ETNews.

Ce que cela change pour un achat aujourd’hui

La question devient celle du modèle réellement disponible et de son suivi, plutôt que celle d’un successeur supposé arriver automatiquement chaque été. Le rapport peut modifier l’attente des acheteurs, mais ne donne ni calendrier français garanti ni nouvelle politique officielle de support.

La photo publiée avec l’enquête montre les Galaxy Watch9 et Watch Ultra2, présentées cette année. Elle n’est pas une image de la Galaxy Watch10 : à ce stade, le fait à suivre est une possible modification du rythme de sortie, pas la découverte de son design.