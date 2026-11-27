Nice Catch enregistre l’origine des vibrations et des réveils d’écran. Voici comment l’utiliser sans confondre un historique avec une réparation automatique.

Votre Galaxy vibre sans notification ? Nice Catch aide à retrouver ce qui le déclenche

Un Galaxy peut vibrer sans qu’un nouveau message apparaisse. Pour trouver ce qui le déclenche, Nice Catch conserve un historique des événements du téléphone. Ce module de Good Lock aide à identifier une application ou un service avant de modifier les réglages au hasard. Il faut l’activer avant que le phénomène se reproduise.

Commencer l’enregistrement, puis attendre la prochaine vibration

La fiche officielle de Nice Catch, publié par Good Lock Labs, explique que l’historique indique les applications à l’origine des vibrations. Elle précise que son interrupteur doit être activé avant utilisation.

Depuis le Galaxy Store, ouvrez Good Lock et recherchez Nice Catch parmi ses modules. Si votre appareil le propose, installez-le. Ouvrez Nice Catch et activez le suivi des vibrations. La rubrique correspondante réunit ensuite les événements enregistrés. Quand le téléphone vibre de nouveau, notez l’heure puis revenez consulter cet historique. Repérez le nom associé à cet horaire. Vérifiez ensuite le réglage ou l’application concernés, plutôt que de couper toutes les notifications.

La fiche décrit aussi le suivi des réveils d’écran et de certains changements sonores. Choisissez l’historique correspondant au symptôme observé : une vibration et un écran qui s’allume ne désignent pas nécessairement la même cause.

L’entrée trouvée n’est pas toujours une messagerie

Dans un témoignage sur la communauté Samsung, une utilisatrice avait retrouvé le NFC dans son historique, puis identifié une carte bancaire rangée derrière le téléphone. C’est un exemple individuel, pas une explication valable pour toutes les vibrations fantômes.

Nice Catch sert à orienter la vérification : il ne désinstalle pas le responsable et ne répare pas automatiquement le système. Une liste vide après installation ne permet pas non plus de conclure sur une vibration qui s’est produite avant l’activation du suivi.

La version 9.5 ne rend pas cet outil nouveau

Le relevé régional de Sam Updater du 25 novembre montre Nice Catch 9.5.00.2 servi en Corée, tandis que les profils européens interrogés recevaient 9.0.00.0. Ce contrôle de distribution n’est pas un essai sur chaque appareil.

La mise à jour améliore la lisibilité et la gestion de l’effacement de l’historique des réveils d’écran, sans nouvelle catégorie de suivi annoncée. L’historique des réveils présenté dans la fiche s’efface automatiquement après sept jours. Cette version ne transforme donc pas Nice Catch en une fonction réservée à One UI 9.5. Pour le lecteur français, le bon repère reste la version proposée par le Galaxy Store sur son propre téléphone.