Galaxy Tab et Galaxy Book : les premières offres Samsung se terminent dimanche

Si vous avez repéré une tablette Galaxy Tab ou un ordinateur Galaxy Book, la sélection d’offres Samsung en avant-première se termine le dimanche 15 novembre en France. La campagne principale prend le relais du 16 au 30 novembre inclus. Le Black Friday tombe cette année le vendredi 27 novembre.

Ce qui se termine dimanche et ce qui commence lundi

Période Périmètre annoncé Du 2 au 15 novembre Une sélection de Galaxy Tab et Galaxy Book, ainsi que de téléviseurs et d’appareils électroménagers Du 16 au 30 novembre inclus Campagne Black Friday principale, qui couvre aussi des smartphones, écouteurs et montres Galaxy

Samsung cite les Galaxy Tab S12 Ultra, Galaxy Tab S10 FE et Galaxy Book6 Pro dans son annonce française du Black Friday. La liste concerne la campagne dans son ensemble. Le communiqué ne précise pas quelles configurations bénéficieront du même tarif lundi.

Trois références pour trois besoins différents

Galaxy Tab S12 Ultra : le grand écran peut servir au travail avec plusieurs fenêtres dans Samsung DeX. Si vous comptez l’utiliser à la place d’un portable, vérifiez le coût du clavier.

: le grand écran peut servir au travail avec plusieurs fenêtres dans Samsung DeX. Si vous comptez l’utiliser à la place d’un portable, vérifiez le coût du clavier. Galaxy Tab S10 FE : regardez-la pour la prise de notes manuscrites. Vérifiez le stockage et choisissez entre Wi-Fi et réseau mobile selon vos déplacements.

: regardez-la pour la prise de notes manuscrites. Vérifiez le stockage et choisissez entre Wi-Fi et réseau mobile selon vos déplacements. Galaxy Book6 Pro : il répond à un besoin différent si vous utilisez des logiciels Windows. Comparez le processeur, la mémoire et le stockage sur la configuration proposée.

Relevez la référence exacte et le total à payer au panier, accessoires compris. Une remise immédiate, un avantage réservé à un moyen de paiement et une reprise ont des conditions différentes. Si vous attendez lundi, comparez la même configuration et le même coût total. Un prix affiché plus bas sur une autre capacité de stockage ou après une reprise ne répond pas forcément au même besoin.