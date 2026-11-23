Les Galaxy Tab A11+ Wi-Fi et 5G européennes commencent à passer à Android 17 et One UI 9. Les références permettent de distinguer cette vraie mise à niveau d’un simple correctif.

La Galaxy Tab A11+ commence à recevoir Android 17 et One UI 9 en Europe. Les versions Wi-Fi et 5G sont concernées par cette première grande mise à niveau Android de la tablette. Le catalogue de firmwares Samfrew a enregistré les nouvelles versions européennes le 23 novembre, cinq jours après les modèles coréens.

Ce relevé original de Samfrew identifie les références à rechercher :

Galaxy Tab A11+ Modèle Version européenne Wi-Fi SM-X230 X230XXU7CZK7 5G SM-X236B X236BXXU7CZK7

Les fichiers portent les identifiants régionaux EUX et EUY. Ils font passer la tablette de One UI 8.5 et Android 16 à One UI 9 et Android 17, avec le correctif de sécurité du 5 novembre 2026. La présence de ces firmwares européens ne prouve pas que chaque tablette française a déjà reçu sa notification.

Une mise à niveau du système, pas seulement du mois de sécurité

Trois informations se côtoient ici : le numéro Android, celui de l’interface Samsung et la date du correctif de sécurité. Elles ne répondent pas à la même question. Si vous cherchez à savoir si votre tablette a changé de génération logicielle, le mois « novembre » ne suffit pas : il faut bien retrouver Android 17 et One UI 9.

Les références complètes sont également utiles quand deux personnes comparent leurs appareils. Une tablette Wi-Fi et une 5G ne portent pas le même numéro de firmware, même si elles passent au même système. Ce n’est donc pas une anomalie si la version de votre voisin ne correspond pas caractère pour caractère à la vôtre.

Vérifier la mise à jour sur la tablette

Samsung France décrit la recherche dans son guide officiel des mises à jour Galaxy : ouvrez Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Si une version est proposée, l’écran permet de l’installer ou de programmer son installation. Samsung recommande de sauvegarder les données avant l’opération.

Avant de lancer le téléchargement, lisez les informations affichées et comparez la référence avec le modèle du tableau. Cette vérification évite de prendre un article consacré à la version 5G pour la preuve que l’édition Wi-Fi doit recevoir exactement le même fichier.

Enfin, les gros fichiers du catalogue ne représentent pas forcément votre téléchargement. Samfrew indique 10,1 Go pour le firmware européen 5G et 12,1 Go pour le Wi-Fi : ce sont des paquets complets. Ces tailles ne permettent pas d’annoncer le poids de la mise à jour qui sera proposée directement sur votre tablette.