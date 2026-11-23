Son d’application séparé permet d’attribuer une sortie audio à une application sur les Galaxy compatibles. L’enceinte et le téléphone peuvent alors avoir des rôles différents.

Galaxy : ce réglage envoie la musique sur une enceinte et garde les autres sons sur le téléphone

Sur les Galaxy compatibles, Son d’application séparé permet de réserver une sortie audio à une application. La musique peut ainsi partir vers une enceinte Bluetooth, tandis que les autres contenus restent sur le téléphone. Le réglage répond à une situation précise : éviter que tous les sons suivent automatiquement le même chemin.

C’est utile, par exemple, lorsqu’une enceinte diffuse une playlist et que l’on souhaite consulter un contenu sonore sur son écran. Cela ne rend pas les sons privés par magie : un haut-parleur de téléphone reste audible autour de soi. La fonction sert à répartir les sorties, pas à isoler acoustiquement une conversation.

Une application, une destination choisie

Samsung explique le fonctionnement et les conditions dans son guide des paramètres sonores Galaxy. Le point décisif est le suivant : la sortie attribuée à l’application doit être différente de la sortie audio principale. Choisir deux fois le même appareil ne crée aucune séparation.

Connectez l’appareil Bluetooth que vous voulez utiliser. Ouvrez Paramètres > Sons et vibrations > Son d’application séparé. Activez la fonction avec Activer maintenant, puis utilisez Sélectionner lorsque le téléphone le propose. Choisissez l’application multimédia concernée et revenez en arrière. Sélectionnez sa destination sonore : le téléphone ou l’appareil Bluetooth connecté.

Les écrans peuvent varier selon le modèle et le logiciel. Si l’option manque, recherchez son nom dans les paramètres ; sa présence sur un autre Galaxy ne suffit pas à garantir qu’elle existe sur le vôtre.

Vérifier la séparation avec deux contenus faciles à reconnaître

Un essai simple consiste à lancer une chanson dans l’application choisie, puis un second contenu sonore dans une autre application. Utilisez des contenus sans informations personnelles : vous pourrez identifier les sorties sans exposer un message vocal à toute la pièce.

Si la musique doit sortir de l’enceinte, vérifiez d’abord qu’elle y est bien audible. Lancez ensuite le second contenu et regardez s’il reste sur le téléphone. Cette vérification distingue deux problèmes qui peuvent sembler identiques : une application mal sélectionnée et une sortie principale encore dirigée vers le même appareil Bluetooth.

Le nom de l’application compte davantage que le type de contenu. Une chanson ouverte dans une application différente de celle que vous avez configurée ne bénéficie pas nécessairement du même routage. Avant d’accuser la connexion Bluetooth, vérifiez donc où le contenu est réellement en cours de lecture.

Trois usages à ne pas confondre

Ce réglage ne correspond pas au simple changement de sortie de tout le téléphone. Il ne répond pas non plus au besoin d’écouter le même film sur deux casques : ce second cas relève d’une fonction de partage audio compatible. Ici, on veut donner deux destinations à des sons provenant d’applications différentes.

Il ne faut pas davantage le considérer comme une commande générale de volume. Même bien répartis, les sons peuvent rester trop forts. Réglez l’enceinte et le téléphone à un niveau modéré avant le premier essai, puis ajustez-les une fois les destinations confirmées.

Quand vous changez d’enceinte ou revenez à une écoute exclusivement sur le téléphone, pensez à vérifier à nouveau le réglage. Le bon diagnostic commence toujours par cette question très concrète : quelle application joue, et sur quel appareil veut-on l’entendre ?