SmartThings étend les alertes d’arrivée et de départ du SmartTag3 aux hubs et téléviseurs Samsung compatibles. Le système surveille le signal de la balise.

Le Galaxy SmartTag3 peut désormais s’appuyer sur davantage d’appareils de la maison pour déclencher ses alertes. Samsung explique, dans une publication du 23 novembre, qu’une mise à jour de SmartThings étend les notifications d’arrivée et de départ aux hubs domotiques et aux téléviseurs Samsung avec hub intégré. Cette fonction était auparavant réservée à SmartThings Station.

L’intérêt est de recevoir une alerte lorsqu’un sac ou un autre objet muni de la balise arrive à la maison ou la quitte, sans devoir consulter sa position dans l’application. Tous les téléviseurs Samsung ne sont pas concernés : il faut un modèle intégrant le hub compatible.

Le hub repère un signal radio, pas une position GPS

Dans son explication officielle du fonctionnement du SmartTag3, Samsung décrit un hub qui surveille les signaux des balises enregistrées. Un signal détecté indique une arrivée ; une absence prolongée est interprétée comme un départ. Une disparition du signal ne produit donc pas nécessairement une notification instantanée.

Cette détection locale se distingue des alertes fondées sur une zone géographique. Elle ne dépend pas d’un relevé GPS précis à l’intérieur du logement : c’est la réception du signal par le hub fixe qui compte. Samsung ne précise toutefois ni la durée d’absence nécessaire, ni le numéro de la mise à jour SmartThings associée.

La disponibilité française reste à préciser. Le SmartTag3 a été lancé d’abord en Corée, puis aux États-Unis ; Samsung annonçait les autres marchés pour 2027. Cette extension de SmartThings ne constitue pas l’annonce d’une commercialisation du tracker en France.