Du code de One UI 9.5 révèle un mode Open Gate dans l’appareil photo Samsung. Il pourrait faciliter le recadrage vertical et horizontal d’une même vidéo.

Samsung travaille sur un mode vidéo qui conserverait davantage d’image pour choisir son cadrage après la prise. Repérée dans le code de l’application photo de One UI 9.5, la fonction Open Gate pourrait faciliter la création d’une version horizontale et d’une version verticale à partir du même enregistrement. Elle n’est pas encore activée : aucun accès sur les Galaxy français n’est établi.

Les éléments proviennent du travail d’analyse publié le 19 novembre par Android Authority et AssembleDebug. Les auteurs ont trouvé des textes d’interface et des icônes dans l’application. Ils n’annoncent pas un mode utilisable sur tous les téléphones.

Garder l’image avant de décider de sa forme

Une vidéo au format 16:9 ne conserve pas nécessairement toute la surface que le capteur peut enregistrer. L’Open Gate exploite cette surface plus largement. Le principe est expliqué dans le guide technique de Panasonic consacré à l’Open Gate : le format enregistré dépend du capteur, par exemple 3:2 ou 4:3 sur ses appareils photo, plutôt que d’un cadre panoramique imposé dès la prise.

L’avantage apparaît au montage. Pour une scène familiale que l’on veut regarder sur un téléviseur et partager sur un téléphone, on dispose d’une marge de cadrage supplémentaire. On peut conserver un plan large pour la première version et sélectionner une zone verticale pour la seconde, sans refaire la scène.

Cette liberté a une limite très concrète : recadrer reste couper. Un sujet absent de l’enregistrement ne réapparaîtra pas, et une extraction verticale écartera une partie des côtés. Il faudra donc toujours penser à la place des personnes et aux mouvements importants. Le mode donne davantage de matière au montage ; il ne remplace pas le choix du cadre final.

Six cadences apparaissent dans le code Samsung

Les chaînes repérées mentionnent 24, 25, 30, 48, 50 et 60 images par seconde. Elles prévoient aussi une indication de la définition plein capteur, des guides de cadrage et une option pouvant apparaître dans le mode Vidéo, Vidéo pro, ou les deux.

Le code conseille de désactiver la stabilisation vidéo et d’utiliser un trépied ou un stabilisateur pour conserver un champ plus large. Cela permet de comprendre le compromis envisagé : garder davantage d’image peut demander de stabiliser autrement le téléphone, plutôt que de laisser un traitement rogner le cadre.

Une fonction native serait surtout plus facile à trouver

L’idée n’est pas réservée à l’application Samsung. Les caractéristiques officielles de Blackmagic Camera pour Android font déjà référence à l’Open Gate et à plusieurs familles Galaxy compatibles avec l’application. Blackmagic précise néanmoins que toutes les fonctions ne sont pas proposées sur tous les modèles : installer l’application ne prouve pas que cette option sera disponible sur votre appareil.

L’intégrer directement à l’appareil photo habituel supprimerait surtout le besoin de chercher une autre application pour cet usage. C’est un bénéfice d’accès, distinct d’une promesse de qualité supérieure : la définition effective, les objectifs pris en charge et les compromis de traitement devront être connus pour comparer les résultats.

Samsung n’a confirmé ni la liste des modèles ni un calendrier français pour ce mode. Une fonction présente dans du code en développement peut évoluer ou être abandonnée. À ce stade, la preuve porte sur un chantier logiciel précis, pas sur une option à activer dès maintenant dans les réglages de votre Galaxy.