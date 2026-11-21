Passer d’une activité en cours à une autre en glissant autour de la caméra selfie : c’est le changement que Samsung teste dans un logiciel préparatoire des Galaxy S27. Les notifications en direct quitteraient le coin de la barre d’état pour se placer en haut, au centre de l’écran. Le résultat rappelle la Dynamic Island de l’iPhone, mais il reste en développement.

Le changement se voit dans le geste, pas seulement dans le dessin

Les images et la vidéo de la version examinée montrent une zone autour de l’ouverture de la caméra avant. Dans cette présentation, on passe entre les activités par un balayage vers la gauche ou la droite. La manipulation se distingue du défilement vertical actuellement décrit pour ces notifications, et ne demande pas d’agrandir d’abord la pastille.

Le bénéfice envisagé est simple : retrouver une activité déjà lancée sans chercher son application dans l’écran d’accueil. Cela ne prouve toutefois pas que toutes les applications pourront afficher leurs informations dans cette zone. Il faut distinguer une nouvelle présentation des activités compatibles d’un accès universel à toutes les notifications du téléphone.

Samsung examine une nouvelle présentation des notifications en direct autour de la caméra selfie dans un logiciel préliminaire des Galaxy S27. Publication de SamMobile du 20 novembre 2026

« Moment effects » ajoute une piste pour les résultats sportifs

Un menu nommé Moment effects apparaît également dans le logiciel. La catégorie visible concerne le sport : elle décrit des animations pour les buts et les victoires des équipes favorites, dans les disciplines prises en charge par Google Sports. D’autres catégories ne sont pas confirmées.

Une animation de score et une notification permettant de suivre une activité répondent à deux besoins différents. La première attire l’attention sur un événement ; la seconde aide à retrouver une tâche en cours. Les éléments montrés suggèrent que Samsung travaille sur les deux, sans donner encore la liste définitive des usages.

Ce n’est pas une fonction à activer aujourd’hui sur tous les Galaxy

Le point essentiel concerne l’origine des images : il s’agit d’un logiciel préliminaire pour la série S27. L’existence d’une bêta One UI 9.5 sur les S26 ne suffit pas à affirmer que cette présentation y est disponible. Son arrivée avec les futurs S27 et son éventuelle extension aux anciens modèles restent à confirmer par Samsung.

Pour les utilisateurs français, aucun calendrier ni liste de modèles compatibles ne permettent de promettre ce changement. Inutile, donc, de modifier ses paramètres en espérant faire apparaître cette zone. La prochaine information décisive sera une annonce indiquant les appareils, la version et les activités réellement pris en charge.