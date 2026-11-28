Ice Universe évoque des images nocturnes plus lumineuses et détaillées avec le prochain Ultra. Sa publication ne contient toutefois aucun cliché permettant de comparer.

Le Galaxy S27 Ultra progresserait surtout quand la lumière manque. Dans une publication du 27 novembre, Ice Universe affirme que son nouvel appareil photo principal améliore sensiblement la luminosité et les détails des images nocturnes. Il juge aussi la qualité vidéo particulièrement impressionnante. Cette indiscrétion n’est pas une annonce de Samsung et ne s’accompagne d’aucune photo ni séquence de comparaison.

Une affirmation sur le résultat, sans démonstration

Le message vise le module principal. Il ne donne ni référence du capteur, ni ouverture de l’objectif, ni réglages de prise de vue. Il ne permet donc pas d’attribuer le progrès supposé à une pièce précise, ni de promettre le même résultat avec chaque niveau de zoom.

Le fait nouveau est cette appréciation du rendu nocturne, distincte des rumeurs sur les changements de matériel photo déjà examinées par Menow. Le rapprochement entre les deux ne vaut pas confirmation : une modification technique évoquée ailleurs ne prouve pas ce qu’elle produira dans une image.

Une image plus claire ne suffit pas à départager deux téléphones

Pour comparer honnêtement les résultats, il faudra regarder la même scène, avec des conditions de prise de vue connues. Sur un visage qui bouge, la netteté des yeux compte autant que la luminosité générale. Devant une enseigne éclairée, il faut aussi vérifier si les lettres restent lisibles plutôt que de se fondre dans une zone blanche.

En vidéo, une séquence en mouvement sera plus instructive qu’un arrêt sur image isolé : elle permettra d’observer les variations de mise au point, l’exposition et la stabilité du rendu. Ce sont des critères à vérifier dans de futurs essais, pas des performances déjà mesurées par Menow. Pour l’instant, la source donne une piste précise à surveiller ; elle ne permet pas de recommander un changement de téléphone.