Un nouveau certificat CB élargit la piste des 60 W du Galaxy S27 Ultra à plusieurs variantes internationales. Ce que le document ajoute et ce qu’il ne permet pas de prédire.

La piste d’un Galaxy S27 Ultra à recharge filaire de 60 W ne concerne plus seulement une référence chinoise. Un certificat CB attribué à la famille SM-S958 mentionne plusieurs variantes internationales, dont SM-S958B et SM-S958B/DS. Le nouvel indice renforce le scénario des 60 W, sans annoncer une hausse par rapport au Galaxy S26 Ultra : cette puissance existe déjà sur le modèle actuel.

Pour un acheteur français, l’intérêt est de distinguer la nouvelle portée du document du chiffre lui-même. Menow avait déjà évoqué les 60 W apparus dans les premières certifications chinoises. Le dossier désormais relayé élargit les références concernées ; il ne transforme pas une capacité de charge en chronomètre de recharge.

20 volts et 3 ampères : ce que décrit le nouveau document

Le certificat reproduit par Android Treasure porte le numéro DK-188396-UL et la date du 17 novembre 2026. Il est émis par UL Solutions, sous l’entité Demko, pour un téléphone de la famille SM-S958. L’entrée nominale indiquée est de 20 V en courant continu à 3 A : la multiplication donne 60 W.

Les variantes citées comprennent SM-S958B et B/DS pour l’international, SM-S958N, SM-S9580, SM-S958W, SM-S958U et U1, ainsi que plusieurs références associées au Japon. Le document décrit un téléphone mobile ; son rapprochement avec le Galaxy S27 Ultra repose sur la numérotation des modèles, pas sur une fiche commerciale déjà publiée par Samsung.

Cette nuance reste importante : un certificat constitue une preuve documentaire sur une référence technique. Il ne permet pas de choisir librement parmi toutes les rumeurs de batterie, d’écran ou de photo pour composer une fiche « confirmée ». Les informations doivent être reliées séparément à leur document d’origine.

Le S26 Ultra propose déjà cette puissance

Samsung indique officiellement pour le Galaxy S26 Ultra commercialisé en France une recharge à 60 W et une batterie typique de 5 000 mAh. Le fabricant annonce jusqu’à 75 % en environ trente minutes. Ce chiffre décrit sa promesse pour le S26 Ultra ; il ne peut pas être repris comme résultat du futur S27 Ultra.

Deux téléphones compatibles avec une même puissance peuvent charger différemment. Il faut notamment regarder le niveau atteint après un court branchement et la durée du cycle complet. Une puissance nominale renseigne sur les caractéristiques électriques ; elle ne dit pas combien de temps le téléphone maintient son niveau le plus élevé.

Pour quelqu’un qui recharge toute la nuit, quelques minutes de différence n’ont pas la même importance que pour un utilisateur qui branche son appareil avant de sortir. Le futur test utile devra donc répondre à un usage : énergie récupérée pendant une pause courte, temps jusqu’à une charge élevée et comportement lorsque l’appareil est déjà chaud.

Le chargeur ne se résume pas au nombre de watts écrit dessus

La documentation française Samsung sur la charge rapide explique que la puissance maximale d’un adaptateur ne suffit pas. La compatibilité avec USB Power Delivery et PPS compte aussi, comme celle du câble. Son tableau décrit l’EP-T6010 à 60 W avec des profils jusqu’à 20 V et 3 A, ainsi qu’un câble de 60 W et 3 A pour la charge ultra-rapide 3.0.

Il serait donc prématuré d’acheter un accessoire pour le S27 Ultra sur la seule foi de cette certification. Lorsque Samsung précisera les exigences finales, comparez-les aux profils réellement inscrits sur votre adaptateur. Un gros chiffre sur le boîtier ne prouve pas que toutes les combinaisons de téléphone, protocole et câble atteignent ce niveau.

La tension et l’intensité doivent aussi se lire ensemble : 60 W peuvent résulter de 20 V à 3 A. Il ne faut pas transformer ce calcul en règle selon laquelle une puissance plus élevée impose automatiquement un câble de 5 A. Les exigences dépendent du profil employé et de la documentation du produit final.

La batterie et la charge sans fil sont deux autres questions

Le point publié par ProstoMob rapproche ce document d’informations sur une batterie EB-BS958DBY donnée pour 5 534 mAh nominaux, souvent interprétés comme environ 5 700 mAh typiques. Cette capacité attendue relève d’un autre dossier ; elle n’est pas établie par la seule ligne « 20 V, 3 A » du certificat CB.

Une réserve plus grande et un plafond de charge identique ne suffisent pas non plus à prédire une recharge plus longue. Il manque la courbe effectivement choisie et les conditions de fonctionnement. Les affirmations sur une puissance mieux maintenue devront être confrontées à une source identifiable, puis à des mesures sur un exemplaire final.

Le document ne précise pas le contenu de la boîte ni les performances de recharge sans fil. Les variantes internationales citées ne prouvent pas davantage une date de disponibilité ou un prix français. La nouveauté est donc ciblée : un dossier multirégional supplémentaire soutient les 60 W attendus. La prochaine étape pour l’acheteur sera la confirmation du modèle vendu en France et de ses conditions de recharge complètes.