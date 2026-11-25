Une fuite réserve la LPDDR6 et l’UFS 5.0 aux Galaxy S27 Ultra de 512 Go et 1 To. À 12 Go de RAM identiques, le modèle 256 Go pourrait rester différent.

Le Galaxy S27 Ultra de 512 Go pourrait se distinguer du modèle 256 Go par autre chose que sa capacité. Une liste de configurations attribuée au compte Vampire King sur le forum coréen Meeco lui réserve deux composants plus récents : de la mémoire vive LPDDR6 et un stockage UFS 5.0. Les deux versions conserveraient pourtant la même quantité de RAM, 12 Go. Le chiffre visible sur la boîte ne raconterait donc pas toute l’histoire.

La liste, relayée le 24 novembre par IT Home, reste une fuite. Samsung n’a pas confirmé cette répartition, ni les configurations qui seraient commercialisées en France. Elle dessine néanmoins un choix intéressant : acheter davantage d’espace pourrait aussi devenir le moyen d’accéder à une autre génération de mémoire.

Le seuil se situerait à 512 Go sur l’Ultra

Galaxy S27 Ultra évoqué Mémoire vive Stockage 256 Go 12 Go de LPDDR5X UFS 4.1 512 Go 12 Go de LPDDR6 UFS 5.0 1 To 16 Go de LPDDR6 UFS 5.0

Cette répartition rapportée à partir de Meeco laisserait les Galaxy S27 et S27+ sur les standards précédents. Le S27 Pro attendrait sa version 1 To pour adopter le duo LPDDR6 et UFS 5.0. Le modèle Ultra de 512 Go occuperait ainsi une position intermédiaire : la nouvelle génération de composants, sans devoir monter jusqu’au téraoctet.

12 Go de RAM ne disent pas à quelle vitesse les données circulent

La quantité de mémoire vive et sa génération répondent à deux questions différentes. Les gigaoctets indiquent combien de données peuvent être conservées dans cet espace de travail. Le standard de mémoire décrit notamment la manière dont ces données sont échangées avec le processeur. Deux téléphones annoncés avec 12 Go de RAM ne possèdent donc pas nécessairement la même bande passante.

Ce point prend de l’importance avec les traitements d’IA exécutés sur le téléphone. Lorsqu’un modèle génère une réponse, il sollicite de façon répétée ses paramètres et les données nécessaires au suivi de la conversation. Accélérer leur circulation peut limiter un goulot d’étranglement. Cela ne signifie pas que toutes les applications deviendraient plus rapides dans les mêmes proportions : leur comportement dépend aussi du processeur, du logiciel et du travail demandé.

Samsung a bien validé une LPDDR6 de 16 Go avec la plateforme Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm. C’est un élément concret sur l’avancement de la technologie, mais cette validation de composant ne désigne pas les variantes d’un futur Galaxy.

L’UFS 5.0 concerne les fichiers conservés dans le téléphone

Le stockage UFS accueille les applications, les photos, les vidéos et les autres fichiers conservés après extinction. Il remplit une fonction distincte de celle de la RAM. Un modèle d’IA peut par exemple être enregistré dans le stockage, puis chargé en mémoire vive pour être utilisé : les deux composants interviennent à des moments différents.

Dans sa présentation officielle de l’UFS 5.0 du 23 juin 2026, Samsung annonce jusqu’à 10,8 Go/s en lecture séquentielle et 9,5 Go/s en écriture. Le groupe prévoit une production de masse au quatrième trimestre 2026, avec des capacités allant jusqu’à 1 To. La technologie existe donc indépendamment des rumeurs sur les S27.

Ces valeurs décrivent les performances annoncées du composant, pas celles d’un téléphone mesuré par Menow. Un transfert réel dépendra également de la taille des fichiers, du logiciel, de la température ou encore de l’appareil situé à l’autre extrémité du câble. Un stockage annoncé deux fois plus rapide dans un scénario ne garantit pas une copie deux fois plus courte dans tous les usages.

Pourquoi ce scénario changerait le choix entre 256 et 512 Go

Habituellement, ce choix commence par une estimation de l’espace nécessaire : jeux installés, vidéos conservées sur place ou bibliothèque de photos. Ici, il faudrait ajouter une seconde comparaison, celle des composants. Le modèle de 512 Go pourrait présenter un intérêt même pour une personne qui n’a pas immédiatement besoin de tout cet espace.

Il manque toutefois l’information qui permettrait de calculer la valeur de ce supplément : le prix français de chaque version. Sans cet écart, impossible de dire si les composants plus récents justifieraient de monter en gamme. Il faudrait aussi vérifier que les références effectivement vendues en France suivent cette liste, puis comparer leurs résultats sur des tâches identiques.

Pour l’instant, l’élément à retenir de cette fuite est précis : sur l’Ultra, 256 et 512 Go pourraient signifier deux générations de mémoire malgré une RAM de capacité identique. Ce serait une différence à chercher dans la fiche technique détaillée, au-delà du seul nombre de gigaoctets.