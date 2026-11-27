Une synthèse de fuites dessine trois processeurs pour les Galaxy S27. Le Pro pourrait changer de puce selon le marché, et l’Ultra conserver une version distincte.

Galaxy S27 : trois puces pour quatre modèles ? La fuite qui complique le choix

Choisir un Galaxy S27 pourrait demander de regarder à la fois le modèle et le pays de vente. Selon une synthèse de fuites publiée par SamMobile le 25 novembre, Samsung disposerait de trois processeurs pour sa prochaine famille : l’Exynos 2700, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 et le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cette répartition n’est pas confirmée par Samsung.

Le point intéressant dépasse la rivalité habituelle entre Exynos et Snapdragon. Même deux téléphones équipés d’un processeur Qualcomm pourraient ne pas recevoir la même version. L’Ultra aurait ainsi une place à part, tandis que le Pro resterait le modèle le plus incertain.

Le scénario actuel, modèle par modèle

Le récapitulatif de SamMobile distingue les marchés suivants. Il s’agit d’hypothèses issues de plusieurs informations antérieures, pas d’une gamme officiellement annoncée.

Modèle évoqué Scénario Europe Autres marchés cités Galaxy S27 Exynos 2700 Snapdragon 8 Elite Gen 6 en Amérique du Nord et en Chine ; Exynos en Corée du Sud Galaxy S27+ Exynos 2700 Même répartition supposée que le S27 Galaxy S27 Pro Exynos 2700, piste encore incertaine Snapdragon 8 Elite Gen 6 en Amérique du Nord et en Corée du Sud Galaxy S27 Ultra Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Même version Extreme envisagée dans tous les marchés

Ce tableau ne permet pas de choisir dès maintenant un import précis. Il manque encore les références commerciales définitives, et certaines hypothèses ont évolué. Il donne surtout une grille de lecture : une information sur un S27 vendu dans un pays ne s’applique pas automatiquement aux trois autres modèles.

Le Pro pourrait faire exception en Corée du Sud

La distinction coréenne provient notamment d’une information relayée le 6 novembre par SamMobile, attribuée à l’informateur yeux1122. Le Pro y recevrait un Snapdragon ordinaire, l’Ultra sa version Extreme, alors que les S27 et S27+ resteraient sur Exynos. Ce n’est donc pas une révélation apparue pour la première fois le 25 novembre.

Pour l’Europe, le passage d’un appareil attribué au S27 Pro dans Geekbench soutient la piste Exynos. Ce test décrit un exemplaire et ne suffit toujours pas à confirmer tous les téléphones qui seront vendus en France.

« Snapdragon » ne suffirait plus à distinguer les versions

Si ce scénario se confirme, le nom complet du composant prendra davantage d’importance. Une fiche indiquant simplement « Snapdragon 8 Elite Gen 6 » ne décrirait pas nécessairement la même plateforme que celle de l’Ultra. Il faudrait relever aussi la présence du mot Extreme.

Cette séparation éventuelle ne constitue pas un classement des téléphones. Une référence de puce ne donne ni l’autonomie, ni la qualité des photos, ni la stabilité des performances dans une longue session de jeu. Pour comparer deux variantes, des essais réalisés avec des logiciels commerciaux et dans des conditions comparables resteraient nécessaires.

Pour un acheteur français, la vérification utile sera donc très concrète au lancement : modèle exact, référence régionale et nom complet du processeur sur la fiche du vendeur. En attendant ces documents, le tableau raconte une stratégie possible de Samsung, avec un Ultra plus distinct et un Pro variable selon les pays ; il ne décrit pas encore une offre française définitive.