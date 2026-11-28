Les deux Galaxy partageraient l’essentiel de leur photo et de leur puissance. Le Plus ajouterait surtout de la surface d’écran, une plus grosse batterie et la charge 45 W.

Galaxy S27 ou S27+ : écran, batterie et recharge, ce que les fuites changent

Les Galaxy S27 et S27+ se différencieraient surtout par leur écran, leur batterie et leur recharge. Les informations actuelles leur attribuent des appareils photo et un processeur très proches. Le S27 offrirait un écran d’environ 6,3 pouces, contre 6,7 pouces pour le Plus.

Ce sont encore des caractéristiques rapportées avant l’annonce de Samsung. Elles permettent de comprendre la place des deux modèles, mais pas de fixer leur rapport qualité-prix français.

Les écarts attendus entre le petit et le grand modèle

Critère Galaxy S27 Galaxy S27+ Écran évoqué Environ 6,3 pouces Environ 6,7 pouces Batterie évoquée, non officialisée 4 300 mAh 4 900 mAh Recharge filaire rapportée 25 W 45 W Photo arrière évoquée Principal 50 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx, téléobjectif 3× Même ensemble attendu Caméra avant évoquée 12 Mpx 12 Mpx Processeur évoqué Exynos 2700 dans de nombreux marchés ; variante française non annoncée Même répartition attendue Mémoire / stockage évoqués 12 Go / 256 ou 512 Go 12 Go / 256 ou 512 Go Générations mémoire évoquées LPDDR5X / UFS 4.1 LPDDR5X / UFS 4.1 Logiciel attendu One UI 9.5 / Android 17 One UI 9.5 / Android 17 Dimensions et poids définitifs Non annoncés Non annoncés Prix TTC et disponibilité française Non annoncés Non annoncés

Le dossier de SammyGuru publié le 25 novembre rassemble ces informations. Ses données photo s’appuient notamment sur les capteurs que le média dit avoir identifiés. Les références précises pourront encore changer avant la vente.

Le Plus se choisirait d’abord pour lire et regarder plus grand

Une dalle plus grande intéresse la lecture, les cartes et la vidéo. Elle occupe aussi davantage de place dans une poche et demande une prise en main différente. Sans dimensions finales, mieux vaut éviter de déduire sa largeur exacte de la seule diagonale.

Si vous aimez le format de votre téléphone actuel, sa taille constitue un repère plus utile qu’un nom « Plus ». La coque ajoutera encore de l’encombrement. Pour quelqu’un qui souhaite surtout un meilleur téléobjectif, en revanche, les fuites ne donnent pas de raison de choisir le Plus plutôt que le S27.

45 W ne signifie pas une recharge presque deux fois plus rapide

Les puissances rapportées dans les certifications placent le Plus à 45 W et le S27 à 25 W. Le plafond est plus élevé sur le grand modèle, mais sa batterie attendue l’est aussi. La puissance diminue généralement au cours de la charge : diviser les deux chiffres ne donne pas un temps de recharge.

Pour les petites recharges avant de sortir, les essais à 15 ou 30 minutes seront donc déterminants. Pour une recharge chaque nuit, le format en main peut compter davantage. Les capacités évoquées ne permettent pas non plus de garantir combien d’heures supplémentaires le Plus tiendra en navigation ou en 5G.

Comparer au même stockage lorsque les prix français arriveront

Les configurations rapportées le 23 novembre donnent les mêmes capacités aux deux appareils. C’est une bonne base pour comparer une éventuelle différence de prix : 256 Go contre 256 Go, ou 512 Go contre 512 Go, avec les mêmes conditions de reprise.

À ce stade, aucun tarif français ne permet de chiffrer le supplément demandé pour le grand écran. Le S27 serait le choix du format plus petit ; le Plus, celui de la surface d’affichage et d’une recharge au plafond plus élevé. La présentation officielle puis les mesures d’autonomie devront confirmer ce partage.