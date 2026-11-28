Scan de livres, traitement de la voix et dictée : le code de la bêta associe plusieurs outils au futur S27. Une démonstration sur S26 Ultra éclaire cette différence.

Scanner les deux pages d’un livre, nettoyer sa voix pendant un appel ou retirer les hésitations d’une dictée : ces outils apparaissent dans le code de One UI 9.5, avec une condition associée au futur Galaxy S27. Ils figurent dans une bêta analysée sur S26 Ultra, sans être pour autant accessibles normalement sur ce téléphone.

Trois usages concrets derrière la condition de compatibilité

L’analyse d’Android Authority du 27 novembre repère notamment :

ProScan : aplatir les pages photographiées, scanner les deux pages d’un livre et proposer de nouvelles options PDF.

: aplatir les pages photographiées, scanner les deux pages d’un livre et proposer de nouvelles options PDF. Audio eraser pendant les appels : une option de traitement du microphone.

: une option de traitement du microphone. Refine voice input : nettoyer les mots de remplissage dans la dictée.

Le code lie une trentaine de fonctions au niveau Galaxy AI « 20271 », associé au S27. Le S26 Ultra du média indique « 20263 ». Il s’agit d’outils en développement, pas d’un catalogue annoncé.

Un tableau de 83 lignes copié sur le S26 Ultra

En activant le comportement « 20271 », Android Authority a fait reconnaître un tableau de 83 lignes avec une commande de copie, visible dans sa capture de démonstration. Cela prouve ce résultat précis sur le S26 Ultra, pas la compatibilité de tous les outils. Samsung n’a confirmé ni liste finale française ni exclusion définitive du S26.

Pour un lecteur qui copie des horaires ou des tarifs, conserver les cellules d’un tableau présente un intérêt différent de récupérer un bloc de texte. Pour un document photographié, la question est plutôt de retrouver une page lisible dans le PDF. Ces usages permettent de comparer les outils sur leur résultat, au-delà de leur nom commercial.

Le numéro One UI ne suffit pas à comparer deux Galaxy

Une telle différence entre appareils n’est pas nouvelle. Dans son annonce officielle du 6 mai pour One UI 8.5, Samsung étendait des fonctions Galaxy AI aux S25, S24 et à plusieurs pliants et tablettes. Le constructeur précisait déjà que les possibilités variaient selon le modèle et la région.

Recevoir une version du système et disposer d’une fonction précise sont donc deux informations à vérifier séparément. Un téléphone peut continuer à évoluer sans reproduire toutes les possibilités d’un autre modèle. À l’inverse, l’arrivée d’une même fonction sur un ancien Galaxy doit être établie par ses propres notes de version.

Pour comparer le S26 au futur S27, le repère utile sera la liste officielle des outils utilisables en France, avec leurs conditions. L’analyse du code explique ce qui se prépare ; elle ne remplace pas cette liste et ne fournit pas de manipulation destinée à débloquer votre téléphone.