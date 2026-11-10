Galaxy S27 : Samsung réserverait plus de 70 % de sa production au Pro et à l’Ultra

Samsung miserait sur deux modèles haut de gamme pour porter la prochaine génération de Galaxy S. Selon le quotidien coréen ETNews, le Galaxy S27 Pro et le S27 Ultra représenteraient ensemble plus de 70 % de la production prévue. Le changement concerne surtout la place laissée aux Galaxy S27 et S27+, pas une disparition annoncée de ces appareils.

Ces prévisions complètent les changements d’écran et de photo évoqués pour le S27 Pro. Elles portent sur les volumes envisagés, pas sur une fiche technique définitive.

Le Pro prendrait une place importante dans la gamme

Le rapport publié le 9 novembre par ETNews évoque environ 18 millions de S27 Ultra, auxquels s’ajouteraient 7 à 8 millions de S27 Pro. Le volume annuel total resterait proche de 35 millions d’appareils, comme pour la génération actuelle.

L’Ultra conserverait donc approximativement son volume. C’est l’arrivée du Pro qui ferait basculer l’équilibre : à lui seul, ce nouveau modèle absorberait environ un cinquième du programme industriel.

Un téléphone plus petit que l’Ultra, sans stylet

D’après ce même rapport, Samsung préparerait un Pro plus compact que l’Ultra et dépourvu de saisie au stylet, mais partageant une grande partie de ses fonctions. L’objectif serait de proposer une deuxième porte d’entrée dans le haut de gamme, au-dessus des modèles classique et Plus.

Pour l’acheteur, la comparaison pourrait donc devenir plus intéressante entre le Plus et le Pro. Un grand écran ne suffit pas à départager deux appareils : il faudra examiner ce que le Pro ajoute réellement, puis l’écart de prix demandé. Les noms commerciaux ne permettent pas encore de conclure lequel offrira le meilleur compromis.

Une montée en gamme, pas une pénurie démontrée

ETNews rattache cette stratégie à la hausse du coût des composants, notamment de la mémoire. Privilégier les appareils à plus forte valeur doit aider Samsung à préserver sa rentabilité. Ces éléments proviennent de sources industrielles ; Samsung n’a pas confirmé ce programme de production.

Un tel plan mesure ce que le constructeur envisage de fabriquer. Il ne mesure ni les ventes à venir ni les préférences déjà exprimées par les clients français. Il ne dit pas non plus combien d’unités seront distribuées dans chaque pays.

Il serait donc prématuré d’en déduire que le S27 classique deviendra introuvable ou qu’il faudra précommander un Ultra. Pour choisir, les informations encore manquantes restent les caractéristiques finales, le prix français de chaque version et les conditions de disponibilité. Le fait nouveau est ailleurs : Samsung préparerait une gamme où le choix haut de gamme ne se limiterait plus à l’Ultra.

Photo : Galaxy S26 Ultra.