Deux maquettes rapprochent le Galaxy S27 Pro du futur Ultra par leur bloc photo. Leur différence de gabarit reste toutefois le détail le plus concret à observer.

Le Galaxy S27 Pro pourrait reprendre le dessin du futur Ultra dans un format plus compact. C’est ce qui ressort de la comparaison de deux maquettes publiée le 24 novembre par Jam Ancheta. Les modèles de démonstration partagent un large plateau photo à l’arrière, mais diffèrent par leur encombrement et leurs angles. Il s’agit de répliques inertes, pas de smartphones officiels que l’on pourrait déjà tester.

L’intérêt de ce rapprochement tient à une question de choix : faut-il nécessairement emporter le plus grand modèle pour retrouver l’allure du haut de gamme Samsung ? Ces objets donnent une première représentation physique du compromis envisagé. Ils ne répondent pas encore aux questions de prix, d’autonomie ou de qualité photo.

Un même plateau photo, deux silhouettes

Dans son reportage original comparant les maquettes du S27 Pro et du S27 Ultra, Jam Ancheta décrit un plateau horizontal en relief sur la partie supérieure du dos. Cette présentation rapproche visuellement les deux modèles, au lieu de laisser le plus petit avec un dessin arrière radicalement différent.

Le Pro apparaît plus compact, avec des coins légèrement plus arrondis. L’Ultra conserve une silhouette plus large et plus anguleuse. L’auteur relève également sur la maquette Ultra l’emplacement destiné au stylet S Pen, absent du Pro présenté. Ce sont des observations attribuées à ces modèles de démonstration, dont le dessin peut encore évoluer.

On ne peut donc pas déduire le nombre définitif de caméras du nombre d’ouvertures dessinées sur le dos. Une découpe peut représenter un flash ou un autre composant. Les maquettes ne livrent pas non plus une fiche technique vérifiée de ce qui se trouverait derrière chaque cercle.

Ce que le format peut changer au quotidien

Pour écrire dans les transports, consulter un itinéraire ou ranger le téléphone dans une poche, la largeur mérite autant d’attention que la diagonale de l’écran. Le rapprochement physique est utile parce qu’il montre deux interprétations d’un même dessin : l’une privilégie un appareil moins encombrant, l’autre une grande silhouette et la place du stylet.

Il manque toutefois des mesures définitives pour quantifier ce compromis. Une enveloppe vide ne reproduit ni le poids ni la répartition des masses du futur téléphone. Dire que la maquette se tient facilement ne suffit pas à annoncer que le modèle commercial sera confortable pendant une longue séance de lecture.

Le relief du plateau compte aussi pour les accessoires. Une coque devra respecter à la fois les contours et les ouvertures du modèle exact. Un dessin arrière commun ne signifie pas que les coques du Pro et de l’Ultra seront interchangeables.

Une comparaison différente des premières maquettes de l’Ultra

Menow avait déjà examiné une maquette du S27 Ultra confrontée au S26 Ultra et à des concurrents. Cette fois, la comparaison rapproche directement le Pro et l’Ultra supposés de la même génération. Elle permet de visualiser leur parenté, sans transformer le changement de plateau photo en annonce officielle.

De même, davantage de place au milieu du dos ne prouve pas l’intégration d’aimants de recharge Qi2. Ce type de caractéristique demande d’autres éléments qu’une forme extérieure. La présence, l’efficacité et la compatibilité des accessoires devront être confirmées séparément.

Pour qui attend les prochains Galaxy, le choix commence donc à se dessiner autour du gabarit et du stylet. Les maquettes rendent ce scénario plus facile à comprendre ; elles ne justifient pas encore d’acheter une coque à l’avance ou de choisir un téléphone sur ses performances supposées.