Des relevés douaniers repérés par SammyGuru décrivent deux futurs Galaxy destinés aux essais d’appels. Une étape documentée, mais pas encore un feu vert commercial.

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Les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra apparaissent dans des documents décrivant des appareils destinés aux tests d’appels. SammyGuru a publié le 22 novembre deux relevés douaniers qui donnent une indication concrète sur les préparatifs de Samsung. Leur intérêt tient à la nature du matériel mentionné : des téléphones pour essais, au-delà des composants isolés déjà repérés.

Deux références, une destination d’usage explicite

Dans son enquête sur les relevés NBD, Chris Franklin relève le SM-S958B, associé au Galaxy S27 Ultra, le 28 octobre 2026. Le SM-S957B, associé au S27 Pro, suit le 30 octobre. La publication de cette découverte intervient donc en novembre, tandis que les documents remontent au mois précédent.

Le Pérou figure comme lieu d’achat. Surtout, les descriptions portent la mention espagnole « pruebas de llamadas », c’est-à-dire des essais d’appels. Les informations concernant les importateurs et exportateurs sont masquées, avec des correspondances entre les deux entrées.

Une trace de préparation, sans résultat de test

Ces relevés distinguent l’usage prévu des appareils de leur simple identification administrative. Ils ne disent cependant ni quel opérateur intervient, ni si les essais ont commencé ou sont terminés. On ne peut donc pas en déduire que la réception sera meilleure, que les appels seront plus fiables ou que la commercialisation est imminente.

Pour quelqu’un qui attend le prochain Galaxy haut de gamme, la distinction est utile : l’existence d’une préparation documentée n’équivaut pas à une validation du produit final. Les pièces permettent de suivre le développement, pas encore de comparer l’expérience avec celle d’un téléphone vendu.

Ni prix français, ni date de présentation, ni configuration commerciale ne sont annoncés dans ces documents. Le prochain élément décisif restera une information qui porte sur le téléphone final, plutôt qu’une extrapolation à partir de la destination d’un exemplaire d’essai.