Le Pro viserait un format plus petit, l’Ultra garderait le S Pen et un zoom plus long. Les dernières fuites ajoutent une différence entre les versions de stockage.

Galaxy S27 Pro ou Ultra : le zoom, le stylet et le stockage pourraient faire la différence

Le Galaxy S27 Pro pourrait reprendre une partie de l’équipement photo de l’Ultra dans un téléphone plus petit. L’Ultra garderait deux raisons de monter en gamme : son téléobjectif 5× et le S Pen. Les fuites de novembre ajoutent un autre choix à regarder : à capacité identique, les deux appareils n’utiliseraient pas toujours la même mémoire.

Samsung n’a pas présenté ces modèles. Ce comparatif rapproche les informations disponibles pour comprendre leurs différences possibles, sans désigner un meilleur achat avant de connaître les versions françaises.

Le Pro serait moins encombrant, l’Ultra garderait le stylet

Le format pourrait constituer le premier avantage du Pro pour quelqu’un qui trouve les Ultra trop grands. Les sources ne s’accordent pas encore sur sa diagonale exacte : le dossier de SammyGuru sur le S27 Pro relève des valeurs allant de 6,47 à 6,6 pouces, face à environ 6,9 pouces pour l’Ultra.

Une diagonale plus courte n’explique pas tout le confort en main. La largeur, le poids et l’épaisseur avec une coque compteront aussi. Le S Pen, attendu uniquement sur l’Ultra, répond à une autre préférence : prendre des notes manuscrites ou dessiner directement sur le téléphone. Si vous ne l’utilisez pas, sa présence ne compense pas automatiquement un appareil plus imposant.

Les différences attendues, avec les configurations séparées

Critère Galaxy S27 Pro Galaxy S27 Ultra Écran évoqué 6,47 à 6,6 pouces selon les fuites Environ 6,9 pouces Appareil principal / ultra grand-angle 200 / 50 Mpx évoqués 200 / 50 Mpx évoqués Téléobjectif dédié 3× évoqué 5× évoqué Caméra avant 16 Mpx évoqués 16 Mpx évoqués S Pen Non attendu Attendu Batterie typique évoquée Environ 5 200 mAh Environ 5 700 mAh Recharge filaire rapportée 60 W 60 W Version 256 Go 12 Go de RAM, LPDDR5X / UFS 4.1 évoqués 12 Go de RAM, LPDDR5X / UFS 4.1 évoqués Version 512 Go 12 Go, LPDDR5X / UFS 4.1 évoqués 12 Go, LPDDR6 / UFS 5.0 évoqués Version 1 To 16 Go, LPDDR6 / UFS 5.0 évoqués ; marché à vérifier 16 Go, LPDDR6 / UFS 5.0 évoqués Puce selon les informations récentes Exynos 2700 repéré sur un modèle international ; répartition régionale inconnue Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 évoqué Prix TTC, vente et SAV en France Offre non annoncée Offre non annoncée

Pour la photo, le 5× cadre plus serré que le 3×

L’enquête photo de SammyGuru du 9 novembre décrit des appareils principal et ultra grand-angle communs, mais deux téléobjectifs différents. Depuis la même place, le 5× de l’Ultra rapprocherait davantage un détail éloigné. Le 3× du Pro donnerait un cadre plus large, utile lorsque l’on ne peut pas reculer.

Ces focales n’établissent pas la qualité finale. Un portrait en intérieur dépend aussi de la lumière, du mouvement et du traitement. Aucun échantillon comparatif des téléphones commercialisés ne permet encore de promettre que le plus gros modèle sera meilleur dans toutes les scènes.

Le stockage mérite autant d’attention que le nom du téléphone

La fuite du 23 novembre sur les configurations place la mémoire plus récente dès 512 Go sur l’Ultra, mais seulement à 1 To sur le Pro. La RAM conserve les données utilisées par les applications ; le stockage garde notamment les photos et vidéos. Leurs générations techniques ne sont pas la même chose que leur capacité.

Pour filmer beaucoup, comparez donc deux versions offrant assez de place, puis leur prix. Passer de 512 Go à 1 To uniquement pour obtenir une autre génération de mémoire n’aura pas forcément d’intérêt sans besoin de capacité ou résultat mesuré.

Le choix de puce du Pro reste également régional. Un prototype international repéré le 20 novembre pointe vers l’Exynos, après des informations antérieures sur Snapdragon. Pour la France, il faudra vérifier la configuration annoncée, le prix TTC et les conditions de vente. Acheter une variante d’importation pour obtenir une puce supposée différente ajouterait aujourd’hui plus d’inconnues qu’une comparaison de fiches ne peut en résoudre.