Galaxy S27 Pro : 12 Go de RAM et un Exynos 2700 apparaissent dans un test

Un Galaxy identifié comme SM-S957B apparaît dans Geekbench avec un Exynos 2700, 12 Go de mémoire et Android 17. La référence est associée au futur Galaxy S27 Pro. L’entrée donne une piste sur sa configuration, mais Samsung n’a pas confirmé que tous les modèles vendus en France utiliseront cette puce.

Le processeur porte le code S5E9975. La fiche relayée le 20 novembre mentionne aussi la partie graphique Xclipse 970. Ces indications permettent de comprendre ce qui aurait été testé, sans en déduire une configuration définitive pour tous les marchés.

Ce que contient la fiche repérée

Élément Information de la fiche Ce que cela établit Référence SM-S957B Un appareil attribué au S27 Pro Puce Exynos 2700, S5E9975 La configuration de cet exemplaire Mémoire 12 Go de RAM Pas toutes les capacités commerciales Système Android 17 Le logiciel utilisé pour ce passage Geekbench 7.1 3 061 points sur un cœur ; 10 967 sur plusieurs cœurs Un résultat ponctuel, pas un essai d’autonomie

Le processeur est décrit avec dix cœurs, dont un à 4,24 GHz. Une fréquence ne permet pas de calculer directement la fluidité d’une application. Le refroidissement, la durée de la tâche et les réglages logiciels interviennent dans le comportement réel.

Ces scores ne désignent pas encore le meilleur smartphone

Geekbench mesure des tâches de calcul définies. Il ne donne pas la qualité des photos, les heures d’autonomie ou les images par seconde dans vos jeux. Comparer cette entrée à un autre téléphone exige de conserver la même version du test et de vérifier les conditions.

Le logiciel d’un appareil non commercialisé peut encore changer. Un chiffre élevé sur une courte séquence ne dit pas si la performance sera maintenue après plusieurs minutes de charge. Présenter la fuite comme un verdict final ferait dire à la fiche davantage que ce qu’elle contient.

Et pour la France ?

La référence internationale rend la piste Exynos intéressante pour l’Europe, sans confirmer le modèle français. D’autres documents commerciaux relayés auparavant ont évoqué une configuration Snapdragon. Il reste à établir si ces informations concernent des marchés, des prototypes ou des variantes différents.

Pour celui qui hésite à attendre le S27 Pro, le fait nouveau est cette configuration testée avec 12 Go de RAM. La date de lancement, les prix français et la répartition régionale des puces restent à annoncer. Une décision d’achat ne devrait pas reposer sur le seul suffixe d’un numéro repéré dans un benchmark.