Un nouveau rapport coréen évoque une révision des prix des Galaxy S27. La pression des coûts de mémoire est documentée, les tarifs français restent inconnus.

Samsung envisagerait de relever le prix des Galaxy S27 au-delà de ses plans initiaux. Selon CEOScoreDaily, le 21 novembre, le prix moyen d’achat de sa mémoire mobile a augmenté de 263 % sur janvier-septembre 2026, comparé à la moyenne de 2025. Aucun tarif officiel n’est annoncé.

Une facture de mémoire multipliée par 3,63

Les données du rapport économique coréen concernent les achats de mémoire mobile, pas la seule RAM du S27 ni son prix de vente.

Une hausse de 263 % signifie qu’un indice de coût fixé à 100 passe à 363 : le montant est donc multiplié par 3,63, et non par 2,63. C’est important pour comprendre l’ampleur du signal, mais cela ne permet pas de calculer une hausse équivalente du téléphone. Sa mémoire ne représente qu’une partie de sa fabrication, aux côtés du processeur, de l’écran, des appareils photo, de la batterie et de l’assemblage.

Un téléphone vendu plus cher n’améliore pas automatiquement la marge

Le rapport relève aussi un prix moyen de vente des smartphones en hausse de 13 %. Un prix moyen dépend des tarifs et du mélange de modèles vendus ; il ne signifie pas que chaque Galaxy a augmenté de 13 %.

Un exemple simple permet de voir la différence. Une marque peut vendre davantage de téléphones haut de gamme, et faire ainsi monter son prix moyen, sans changer le tarif d’un modèle donné. À l’inverse, une augmentation des tarifs peut être absorbée par des composants plus chers et ne pas restaurer la rentabilité attendue.

Dans ses résultats officiels du troisième trimestre, Samsung explique précisément que les activités mobiles et réseaux restent sous pression : leur chiffre d’affaires a augmenté, porté notamment par les nouveaux pliables, mais leur résultat a reculé sur un an en raison des coûts. Le groupe ne présente donc pas la montée du haut de gamme comme une protection suffisante contre toute hausse des approvisionnements.

Pourquoi les Galaxy S27 sont concernés

L’hypothèse d’une hausse des futurs Galaxy circulait déjà. Selon les observations de l’industrie citées par CEOScoreDaily, Samsung envisagerait désormais de relever ses prix au-delà des plans initiaux. Cela reste une hypothèse rapportée, sans grille tarifaire officielle.

Le communiqué officiel fournit néanmoins le contexte : le groupe veut renforcer en 2027 ses modèles haut de gamme, différencier leurs expériences et améliorer son efficacité opérationnelle. Il décrit aussi un marché de la mémoire fortement sollicité par l’IA et les serveurs. Ces éléments étayent la pression industrielle, sans constituer à eux seuls une confirmation du prix du prochain Galaxy.

Pour comparer un futur S27 à un S26 vendu en France, il manque encore le tarif TTC, la capacité de stockage correspondante et les éventuelles offres de lancement. Les 263 % ne donnent aucun montant en euros à ajouter au prochain téléphone. Le point concret, à ce stade, est que Samsung pourrait revoir ses plans tarifaires avant même d’avoir présenté la gamme.