Samsung expérimente une Now Bar centrée autour de la caméra et un nouveau geste pour passer entre les activités. Une interface encore en développement.

Le minuteur de votre Galaxy pourrait bientôt changer de place. Samsung teste une nouvelle présentation des notifications en direct, centrée autour de la caméra avant, au lieu de la petite capsule située près de l’heure. La découverte vient de SamMobile, qui a essayé une version préliminaire du logiciel de la série Galaxy S27. Il s’agit d’un développement en cours, pas d’une fonction annoncée comme disponible sur les Galaxy français.

La capsule change de place, et le geste aussi

Dans la version testée par SamMobile, la capsule apparaît en haut, au centre. L’affichage du minuteur et de la lampe torche se rapproche ainsi visuellement de la Dynamic Island des iPhone. La nouveauté porte sur la présentation d’activités existantes.

Le passage d’une activité à l’autre évolue également : le média décrit un balayage horizontal, au lieu du geste vertical, sans devoir développer d’abord la capsule. Les réglages contiennent aussi une rubrique d’effets, dont seule la catégorie sportive est répertoriée. Aucun catalogue supplémentaire n’est confirmé. Le dessin final, la liste des appareils et le calendrier restent à annoncer.

Ce que la Now Bar permet déjà sur un Galaxy

La Now Bar sert à garder une activité accessible sans revenir systématiquement dans son application. Dans son guide français de la fonction actuelle, Samsung explique qu’elle permet notamment de consulter ou contrôler musique, minuteries et enregistrements depuis l’écran de verrouillage. Un appui développe la capsule ; un appui prolongé donne accès à ses options.

Pour choisir les applications affichées sur un modèle compatible, le chemin documenté est Paramètres → Écran de verrouillage et AOD → Now Bar → Tout voir, dans Contenu dynamique. On peut alors activer les applications prises en charge. Ce réglage concerne la fonction déjà distribuée, et n’active pas le nouveau dessin découvert sur le logiciel du S27.

Une capsule absente ne signifie pas forcément un problème

La Now Bar actuelle apparaît quand une activité compatible est réellement en cours. Samsung précise également que les notifications de l’application et leur affichage sur l’écran de verrouillage doivent être autorisés. Une application simplement installée n’affiche donc pas nécessairement une capsule permanente.

Le déplacement testé pourrait rendre plusieurs activités plus faciles à repérer au même endroit. Pour savoir ce qu’il changera réellement sur un Galaxy déjà vendu, il manque encore la confirmation de Samsung sur les modèles servis et la version définitive de l’interface.