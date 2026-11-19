Image : illustration du design supposé.

Les Galaxy S27 et S27+ pourraient conserver un appareil photo principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique 3×. Cette configuration, évoquée dans les informations qui circulent sur la prochaine gamme, rappelle celle des Galaxy S26. Samsung n’a toutefois pas présenté ces téléphones : il s’agit encore de caractéristiques supposées, pas d’une fiche officielle.

Pour ceux qui attendent la génération suivante surtout pour améliorer leurs photos, la question est concrète : faut-il espérer un nouveau matériel, ou regarder plutôt ce que le traitement logiciel pourra changer ? Les chiffres donnent un premier repère, mais ne permettent pas de juger un appareil qui n’a pas encore été testé.

Ce qui serait conservé, et ce qui est réellement confirmé

Le tableau met volontairement à part les appareils commercialisés et les futurs modèles. Dans sa fiche technique du Galaxy S22, Samsung indiquait déjà un ensemble arrière de 50, 12 et 10 Mpx, avec stabilisation optique sur le principal et le téléobjectif 3×. La documentation officielle du Galaxy S26 conserve ces trois définitions.

Équipement arrière Galaxy S22 / S22+ : officiel Galaxy S26 / S26+ : officiel Galaxy S27 / S27+ : évoqué, non confirmé Appareil principal 50 Mpx, f/1,8, stabilisation optique 50 Mpx 50 Mpx, aucune évolution matérielle majeure selon les informations non confirmées Ultra grand-angle 12 Mpx, f/2,2 12 Mpx 12 Mpx Téléobjectif 10 Mpx, f/2,4, zoom optique 3×, stabilisation optique 10 Mpx, zoom optique 3× 10 Mpx, zoom optique 3× Résultat photo comparé Appareils existants Appareils existants Aucun test final disponible dans les éléments consultés

Une définition identique ne démontre pas, à elle seule, que le capteur est exactement le même. Pour l’établir, il faudrait connaître sa référence, ses dimensions, l’optique et les traitements associés. Une série de valeurs répétées sur une fiche ne suffit donc pas à affirmer que chaque photographie sera identique à celle d’un téléphone de 2022.

Pourquoi le zoom et les sujets en mouvement méritent plus d’attention que les mégapixels

Un téléobjectif optique 3× sert à cadrer un sujet plus serré sans se limiter à un agrandissement numérique de l’image principale. Au-delà de cette focale, le résultat dépend notamment du recadrage, de la lumière et du traitement. Garder la même formule ne prouve pas que le zoom sera mauvais ; cela signifie surtout qu’un saut matériel ne peut pas être tenu pour acquis.

Pour un enfant qui court ou un animal à l’intérieur, d’autres paramètres comptent : le temps de pose, la mise au point et le délai entre votre geste et la capture. La stabilisation réduit certains effets des mouvements du téléphone, mais elle ne fige pas un sujet qui bouge. Augmenter la définition ne résout donc pas automatiquement ce problème.

Ce sont précisément des situations à chercher dans les futurs essais : un portrait en mouvement, une scène peu éclairée et un cadrage au téléobjectif. Un paysage fixe pris au soleil ne répond pas à toutes ces questions.

La critique publiée le 18 novembre reste une opinion sur une gamme à venir

Dans son éditorial consacré aux Galaxy S27 et S27+, Peter Kostadinov critique le manque d’évolution photo attendu et s’interroge sur leur intérêt face à un éventuel S27 Pro. Son jugement est sévère, mais il ne constitue ni un résultat de ventes ni un test des futurs téléphones. Il ne permet pas d’annoncer que les modèles vont échouer.

Le positionnement dépendra aussi du tarif français, des caractéristiques finales et des fonctions effectivement accessibles. Aucun prix français des Galaxy S27 et S27+ n’est établi dans ces informations. Une estimation étrangère ne doit pas être présentée comme le montant à payer en France.

Attendre le S27 pour la photo : ce qu’il faudra vérifier

Si votre téléphone actuel vous satisfait et que vous attendez surtout un meilleur appareil photo, ne considérez pas le changement de numéro comme une garantie. À la présentation officielle, vérifiez d’abord les caractéristiques du modèle précis, puis les essais réalisés sur un logiciel final.

À 1× : détails, couleurs et hautes lumières sur une même scène.

détails, couleurs et hautes lumières sur une même scène. À 3× et au-delà : qualité du téléobjectif et dégradation avec l’agrandissement.

qualité du téléobjectif et dégradation avec l’agrandissement. En intérieur : netteté des personnes ou des animaux en mouvement.

netteté des personnes ou des animaux en mouvement. En vidéo : continuité des couleurs et de l’exposition lors du changement d’objectif.

Ces points permettront de mesurer un progrès utile. Pour l’instant, la rumeur invite surtout à ne pas attendre automatiquement une refonte photo des S27 et S27+ ; elle ne permet pas de rendre un verdict sur leur qualité finale.