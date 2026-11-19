Le Galaxy S26 Ultra peut proposer la photo en 24 Mpx directement dans son application Appareil photo avec la bêta One UI 9.5, sans installer Camera Assistant. Le changement ne consiste donc pas à ajouter un capteur : Samsung rend plus accessible une définition intermédiaire, entre le réglage courant à 12 Mpx et les modes à très haute définition. Pour ceux qui veulent garder davantage de détails sans choisir systématiquement 50 ou 200 Mpx, le raccourci est concret.

Cette nouveauté a été observée sur un Galaxy S26 Ultra sous la première bêta. L’ouverture du programme en France n’est pas annoncée dans les éléments vérifiés au 19 novembre, et la présence de ce changement sur les S26 et S26+ reste à confirmer. Une capture étrangère ne permet donc pas de promettre que l’option apparaîtra aujourd’hui sur tous les Galaxy français.

Ce qui change : le choix se fait sans application supplémentaire

Jusqu’ici, sur la génération S26, le réglage intermédiaire demandait de passer par Camera Assistant, un module qui n’est pas installé d’origine sur tous les téléphones. Dans ses captures du S26 Ultra sous One UI 9.5, SamMobile montre le choix 24 Mpx dans le mode Photo et l’absence de Camera Assistant sur l’appareil utilisé.

Le choix 24 Mpx dans l’application testée sous bêta. Capture : SamMobile.

La distinction compte : l’utilisateur n’a plus à chercher un module séparé pour accéder à ce format. Cela ne veut pas dire que tous les réglages de Camera Assistant sont désormais intégrés, ni que l’ensemble de ses fonctions peut être supprimé sans conséquence. Le constat porte précisément sur l’accès au choix de définition 24 Mpx.

Il ne s’agit pas non plus de confondre cette option avec une capture RAW dans Expert RAW. Choisir le nombre de pixels d’une photo et choisir un format de fichier destiné à la retouche sont deux décisions différentes. L’intérêt ici est de rester dans l’application habituelle, au moment où l’on prend une photo.

12, 24, 50 ou 200 Mpx : le chiffre ne répond pas à toutes les situations

Définition choisie Ce que cela représente Quand examiner ce choix La limite à garder en tête 12 Mpx Le réglage courant à définition plus contenue Photos quotidiennes, partage et priorité à une gestion simple des fichiers Moins de pixels disponibles pour un recadrage important ; la netteté dépend aussi de la lumière et du mouvement. 24 Mpx Deux fois le nombre de pixels d’un fichier de 12 Mpx Un compromis à essayer pour les textures et le recadrage, sans viser systématiquement le maximum Deux fois plus de pixels ne signifie ni deux fois plus de netteté ni un fichier exactement deux fois plus lourd. 50 Mpx Un fichier à définition élevée Scènes détaillées et suffisamment éclairées, lorsque l’on souhaite examiner ou recadrer l’image La présence effective de détails supplémentaires doit être vérifiée ; le résultat ne dépend pas uniquement de la définition. 200 Mpx La définition maximale annoncée pour le capteur principal Un besoin précis de détail sur un sujet adapté, plutôt qu’un choix automatique pour chaque cliché Ce réglage n’ajoute pas un objectif et ne garantit pas un meilleur résultat sur les sujets mobiles ou dans une lumière difficile.

Le nombre de pixels décrit les dimensions de l’image, pas toute sa qualité. Un visage flou parce qu’il a bougé pendant la capture ne redevient pas net en passant de 12 à 24 Mpx. De même, un téléobjectif, la mise au point, le temps de pose et le traitement du bruit restent déterminants.

Le poids du fichier varie aussi avec la scène, la compression et les options de capture. Aucune taille moyenne mesurée ni durée de traitement comparative n’est fournie par cette découverte : il serait trompeur d’annoncer un gain de stockage précis ou une rapidité garantie.

Commencez par vérifier la version installée. L’observation concerne One UI 9.5 bêta sur le Galaxy S26 Ultra. Ne considérez pas l’absence de l’option sous une autre version comme une panne. Ouvrez Appareil photo, puis le mode Photo. Examinez le sélecteur de définition pour voir si 24 Mpx est proposé. Les captures consultées ne permettent pas de garantir les mêmes intitulés ou le même emplacement dans une future interface française. Prenez deux images d’une même scène, à 12 et 24 Mpx. Gardez autant que possible le même cadrage et la même lumière, puis comparez les détails enregistrés, plutôt que le seul aperçu à l’écran. Regardez les informations des fichiers. Leurs dimensions et leur poids permettent de voir ce que le choix change réellement pour vos propres photos. Une scène fixe bien éclairée sera plus instructive pour cette comparaison qu’un sujet qui bouge entre les deux prises.

Ce petit essai répond à une question d’usage : avez-vous besoin de ce supplément de définition, ou votre réglage habituel suffit-il ? Il ne remplace pas un protocole de test complet et ne permet pas de généraliser le résultat à toutes les caméras du téléphone.

Un changement accessible ne valide pas toutes les fonctions cachées

La même bêta contient des indices concernant l’Open Gate vidéo et de nouvelles possibilités de rafales RAW. Leur présence dans les fichiers n’établit toutefois pas leur disponibilité finale sur le S26 Ultra. Le choix 24 Mpx visible dans le mode Photo et une fonction encore cachée ne se trouvent pas au même stade.

Pour un lecteur français, le point à retenir est donc précis : Samsung simplifie l’accès à un format intermédiaire sur l’exemplaire testé sous bêta. Le calendrier local, les autres modèles compatibles et le comportement de la version stable devront être confirmés avant d’en faire une consigne applicable à tous les utilisateurs.