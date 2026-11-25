Le stylet d’un smartphone ne sert pas seulement à dessiner une signature. Sur le Galaxy S26 Ultra, il permet de noter une idée sans allumer normalement l’écran ; sur le Moto G Stylus 2026, il peut sélectionner du texte ou agrandir un détail par simple survol. Les pliables HONOR Magic V6 et Motorola Razr Fold ajoutent une surface plus vaste pour le dessin. Les différences décisives se trouvent dans les fonctions et les applications compatibles, autant que dans la pointe du stylet.

La sélection de quatre modèles relayée par Prostomob à partir de SlashGear fournit un point de départ. Les fonctions ci-dessous sont recoupées avec les documentations des fabricants : il ne s’agit pas d’un test comparatif de précision ou de latence réalisé par Menow.

Sur le Galaxy S26 Ultra, écrire commence avant le déverrouillage

L’assistance Samsung consacrée au S26 Ultra décrit les notes écran éteint : une fois cette fonction activée, retirer le S Pen permet de commencer un mémo. Celui-ci peut ensuite être enregistré dans Samsung Notes. Pour un numéro dicté rapidement ou une idée à retenir, cela évite de chercher d’abord l’application.

Autre usage : l’écriture manuscrite dans un champ de recherche ou une barre d’adresse peut être convertie en texte. Le menu du stylet propose aussi traduction, loupe par survol et écriture sur l’écran. Samsung documente ces possibilités dans sa fiche américaine ; les intitulés et les options présents dépendent de la version logicielle.

Ce S Pen n’utilise pas le Bluetooth et n’a pas besoin d’être appairé ni rechargé. Ce fonctionnement ne doit donc pas être confondu avec celui d’une télécommande Bluetooth. Et le stylet du S26 Ultra n’ajoute pas ces fonctions aux S26, S26+ ou S26 FE, que Samsung exclut de sa compatibilité.

Le Moto G Stylus 2026 exploite aussi son bouton et le survol

Motorola a changé le rôle de son stylet intégré en 2026 : son annonce officielle décrit un accessoire actif sensible à la pression et à l’inclinaison, dans les applications compatibles. Un trait peut ainsi varier selon le geste, au lieu de conserver systématiquement le même aspect.

Le bouton sert aussi à sélectionner du texte pour l’envoyer vers Notes. Un maintien au-dessus d’une image permet de la glisser dans cette application depuis les logiciels pris en charge ; le survol peut agrandir du texte. Motorola propose également un outil de calcul à partir d’équations manuscrites. Ces possibilités demandent donc davantage qu’une application de dessin.

Le constructeur annonce près de quatre heures d’écriture et une recharge complète du stylet en quinze minutes, selon ses essais. Ces valeurs concernent le stylet, pas l’autonomie du téléphone. Le lancement documenté vise les États-Unis et le Canada ; il ne démontre pas une distribution française officielle.

Magic V6 : changer d’écran sans renoncer au stylet

HONOR France confirme la compatibilité du Magic V6 sur l’écran interne de 7,95 pouces et sur l’écran externe de 6,52 pouces. Le bénéfice est concret : on peut utiliser le même accessoire sur le téléphone fermé, puis ouvrir une plus grande surface pour travailler sur un dessin ou un document.

Le Magic-Pen officiellement compatible reconnaît 4 096 niveaux de pression et l’inclinaison. Il dispose d’un bouton, s’appaire en Bluetooth et se recharge en USB-C. HONOR décrit également l’ouverture de la fonction manuscrite en touchant l’écran éteint avec sa pointe.

Ces caractéristiques ne constituent pas une mesure comparée du confort de dessin. L’application choisie doit exploiter les données du stylet. Le Magic-Pen est vendu séparément : les possibilités décrites supposent cet accessoire compatible, pas un stylet tactile quelconque.

Razr Fold : une application de dessin compte autant que le grand écran

Sur le Razr Fold, Motorola documente pour le Moto Pen Ultra le rejet de la paume, la sensibilité à la pression, l’inclinaison et les commandes par survol. L’annotation de documents, la capture d’écran et le déplacement de texte ou d’images font partie des usages prévus. Le rejet de la paume vise à permettre l’appui de la main pendant l’écriture sans transformer cet appui en tracé.

Un exemple plus précis vient de Celsys, l’éditeur de Clip Studio Paint : une icône préinstallée sur le Razr Fold permet de télécharger l’application, avec une offre de trois mois de la version EX réservée aux nouveaux utilisateurs. Un abonnement mensuel ou annuel est nécessaire pour continuer après l’offre. Préinstallation ne signifie donc pas licence gratuite permanente.

Quatre usages à distinguer avant de choisir une application

Modèle Fonction documentée à exploiter Condition utile Galaxy S26 Ultra Mémo écran éteint et écriture convertie en texte Activer les fonctions du S Pen ; stylet sans Bluetooth Moto G Stylus 2026 Extraction de texte, survol et traits sensibles au geste Application compatible ; référence nord-américaine HONOR Magic V6 Écriture sur les deux écrans, pression et inclinaison Magic-Pen séparé et compatible Motorola Razr Fold Annotation, rejet de la paume et dessin dans Clip Studio Paint Moto Pen Ultra ; conditions propres à la licence de l’application

Pour les questions de stylet fourni, de rangement et de pack, notre guide des smartphones à stylet Samsung, HONOR et Motorola détaille les différences matérielles. Ici, le choix part du geste recherché : capturer immédiatement une note, extraire une information ou disposer d’un espace de dessin. Un grand nombre de niveaux de pression ne répond pas, à lui seul, à ces trois besoins.