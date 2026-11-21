Galaxy S26 Ultra : le portrait 5× arrive en bêta, que change-t-il pour vos photos ?

La bêta de One UI 9.5 ajoute un cadrage 5× au mode Portrait du Galaxy S26 Ultra, en complément des positions 1×, 2× et 3×. Samsung exploite un téléobjectif déjà présent dans le téléphone : la nouveauté concerne la façon de photographier une personne avec un arrière-plan flouté. Elle ne démontre pas, à elle seule, une meilleure qualité d’image. La disponibilité française reste à confirmer.

Le téléobjectif 5× trouve une nouvelle place

Le Galaxy S26 Ultra possède déjà un téléobjectif de 50 mégapixels à grossissement optique 5×. Ce n’est donc ni un nouveau capteur ni l’arrivée du zoom 5× dans l’appareil photo. Le changement observé porte sur son accès depuis le mode Portrait, qui associe le cadrage au traitement logiciel séparant le sujet de son arrière-plan.

La capture de l’interface bêta montre une sélection 5× aux côtés des choix précédents. Les commandes de sélection adoptent aussi une présentation arrondie. L’intérêt pour le propriétaire est concret : choisir une vue plus serrée au moment de photographier, au lieu de se limiter à un portrait plus large puis de le découper.

Un visage plus présent, mais davantage de recul

À emplacement identique, le 5× montre une portion plus étroite de la scène que le 3×. Un visage occupe donc davantage l’image. Pour conserver une composition comparable sur la personne, il faut au contraire s’éloigner du sujet. Cette distance peut aussi modifier la perspective : ce n’est pas uniquement le chiffre du zoom qui détermine le rendu d’un visage.

À l’extérieur, il est souvent possible de reculer pour isoler une personne dans un décor encombré. Dans une petite pièce ou devant une table, un mur peut rapidement empêcher de trouver la bonne distance. Le 5× constitue un choix supplémentaire, pas une position à utiliser systématiquement.

La photo recherchée Le choix à envisager Le point à surveiller Une personne avec son environnement Une position plus large conserve le décor. La place du sujet dans l’ensemble de la scène. Un portrait serré sur le visage Le nouveau 5× permet un cadrage plus étroit. Le recul disponible et la stabilité du cadrage. Un groupe dans une petite pièce Une position plus courte reste plus pratique. Que chaque personne entre dans le cadre. Un sujet détaché de l’arrière-plan Le mode Portrait ajoute son traitement de flou. Le détourage, notamment autour des cheveux et lunettes.

Ce que la capture ne permet pas de juger

Un bouton supplémentaire ne suffit pas à établir un progrès de netteté. La lumière, les mouvements, la mise au point et le traitement du flou restent déterminants. Des portraits pris dans les mêmes conditions seraient nécessaires pour comparer sérieusement le 3× et le 5×.

Aucun gain mesuré de détourage ou de qualité nocturne n’est établi par cette découverte. Elle confirme une possibilité de composition en cours de test. Elle ne prouve pas non plus que les autres Galaxy équipés d’un téléobjectif recevront la même option.

Pourquoi le bouton peut manquer sur votre Galaxy en France

Le changement est rapporté sur une bêta, pas sur une mise à jour stable distribuée à tous les S26 Ultra. Les pays cités sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Inde, la Corée du Sud et la Pologne. La France n’apparaît pas dans cette liste rapportée ; aucune ouverture française n’est établie par ce dossier.

Si votre appareil ne propose que les positions habituelles, cela ne signifie donc pas que son téléobjectif est défectueux. Il faut d’abord distinguer la version du logiciel installée et celle où la nouveauté a été observée. Le numéro de version se consulte dans les informations logicielles du téléphone. Une éventuelle invitation au programme bêta doit être vérifiée dans Samsung Members, pour le compte et l’appareil concernés.

Il reste à connaître la date de diffusion stable et à vérifier que Samsung conservera le portrait 5× dans la version finale. En attendant, le bénéfice attendu est précis : disposer d’un portrait plus serré avec le matériel déjà installé dans le S26 Ultra.