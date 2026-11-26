iFixit décrit une dépose d’écran délicate sur le Galaxy S26 Ultra. Ce que son démontage montre, les pièces plus accessibles et les questions utiles avant un devis en France.

L’écran de confidentialité du Galaxy S26 Ultra sait rendre le contenu moins lisible depuis le côté. Le remplacer est une autre histoire : iFixit a endommagé sa dalle pendant un démontage et décrit une séparation des couches avant le décollement complet. Le téléphone n’est pas irréparable, mais la difficulté de retirer l’écran mérite d’être connue avant une intervention. Elle ne signifie pas que toutes ses pièces sont aussi compliquées à changer.

Le constat provient d’un démontage publié le 24 mars 2026, remis en avant par des articles en novembre. Ce n’est donc pas un nouveau défaut apparu cette semaine. Pour un propriétaire français, la question utile est concrète : que montre cet essai, quelles réparations distingue-t-il et comment lire un devis sans confondre écran seul et ensemble plus complet ?

Ce qu’iFixit a réellement constaté sur la dalle

Dans son démontage détaillé du Galaxy S26 Ultra, iFixit explique avoir dû augmenter la chaleur pour libérer l’écran. Ses couches commençaient à se séparer avant que l’ensemble se décolle du châssis. L’équipe indique avoir détruit cette dalle en accédant à la caméra avant. Le résultat concerne son intervention, pas un taux de casse mesuré dans tous les ateliers.

La publication attribue également des difficultés à l’adhésif et au parcours d’accès aux composants. Elle ne démontre pas, par comparaison avec une dalle identique dépourvue de confidentialité, que la fonction Privacy Display serait à elle seule responsable du problème. C’est une limite importante : le téléphone combine une technologie d’affichage particulière et une construction donnée, sans que l’essai isole chaque cause.

Une réparation qui vise une pièce voisine peut donc présenter un risque pour un composant encore fonctionnel. C’est précisément la différence entre remplacer un écran déjà cassé et déposer un écran intact pour atteindre autre chose. Le devis et la méthode employée doivent tenir compte de l’intervention réellement demandée.

La vidéo originale du démontage par iFixit montre l’accès par l’arrière vers 1 min 44, puis la tentative de retrait de la dalle à partir de 5 min 53. Ces passages permettent de voir l’intervention qui fonde ce constat.

Le Privacy Display est intégré à l’écran

Samsung Display décrit Flex Magic Pixel comme une technologie intégrée à la dalle OLED. Elle contrôle la diffusion de la lumière au niveau des sous-pixels grâce à une structure multicouche. Le contenu demeure lisible de face et s’assombrit lorsqu’il est observé hors de l’axe. Il ne s’agit donc pas simplement d’un film de confidentialité collé sur la vitre.

Cette différence explique pourquoi remplacer une protection externe et remplacer le module d’affichage ne sont pas des opérations équivalentes. Un film ajouté peut être retiré indépendamment ; la fonction propre au téléphone fait partie de son écran. Lors d’une réparation, la référence et les fonctions de la pièce de remplacement deviennent essentielles.

Le contrôle de confidentialité limite les regards latéraux ; il ne se substitue pas au verrouillage du téléphone ni à la protection des données pendant un dépôt en atelier. Deux fonctions portant le mot « confidentialité » peuvent répondre à des situations différentes : consultation dans les transports d’un côté, accès aux fichiers pendant une réparation de l’autre.

La batterie et le port USB-C offrent une autre image de la réparabilité

iFixit relève aussi des choix plus favorables : une enveloppe adhésive de batterie à soulever sur quatre côtés, ainsi qu’un port USB-C installé sur une carte séparée. Ces éléments montrent pourquoi il faut distinguer les pièces plutôt que résumer le téléphone à une seule note de réparabilité.

Une batterie en fin de vie, une vitre arrière abîmée et une dalle endommagée n’imposent pas nécessairement le même parcours. La facilité d’un remplacement de batterie ne permet pas de déduire celle de l’écran. Inversement, la difficulté filmée sur l’affichage ne signifie pas que chaque panne exige un démontage aussi risqué.

Pour un atelier, le temps passé, l’accès à la pièce et les risques associés font partie de l’intervention. Pour le client, cela se traduit surtout par la nécessité de demander ce qui sera changé exactement et ce qui est inclus dans le montant proposé, plutôt que de comparer seulement deux sommes finales.

En France, Samsung affiche 299 € pour l’écran principal

Au 25 novembre 2026, le barème français Smart Repair de Samsung affiche, pour le Galaxy S26 Ultra, 299 € TTC pour l’écran principal, 99 € pour la batterie et 79 € pour le connecteur de charge. Ces tarifs sont indiqués hors Bonus Réparation de 25 €. La page annonce ce bonus pour les appareils hors garantie : son application et l’éligibilité doivent être vérifiées dans le dossier de prise en charge. Le montant final reste lié à l’examen de l’appareil et aux prestations nécessaires.

La page française Smart Repair de Samsung fournit le point de départ local : les appareils éligibles sont ceux importés par le groupe Samsung dans l’Espace économique européen et en Suisse, et le service est proposé en France métropolitaine, Corse comprise. Samsung examine l’éligibilité de l’appareil avant la réparation demandée.

Vérifiez le tarif affiché pour la référence exacte au moment de votre demande et le devis obtenu après examen. Demandez si la prestation comprend uniquement l’affichage ou un ensemble avec châssis et autres composants. Deux réparateurs peuvent chiffrer des opérations différentes sans que l’un des deux prix soit nécessairement erroné.

Avant de confier votre Galaxy, préparez les bonnes questions

Décrivez les symptômes : vitre fissurée, écran qui n’affiche plus rien, tactile absent ou caméra avant défaillante. Ce sont des observations à communiquer, pas des diagnostics de pièce à imposer. Demandez également comment seront vérifiés les fonctions de l’écran et le tactile après l’intervention.

Samsung conseille une sauvegarde avant l’envoi en réparation. Vérifiez que les données importantes sont récupérables, puis suivez les instructions précises du dossier de prise en charge pour les comptes, les verrous et les accessoires. Les consignes du service choisi priment sur une procédure générique trouvée ailleurs.

Le démontage d’iFixit est une mise en garde sur la méthode et le coût potentiel d’une intervention, pas une preuve que tous les écrans de Galaxy S26 Ultra sont défectueux. Le bénéfice de la confidentialité reste distinct du défi de démontage. Pour conserver le téléphone longtemps, l’information la plus utile sera un devis clair, une pièce adaptée et une vérification des fonctions après réparation.