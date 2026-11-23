Le S26 est plus petit, plus léger et mieux équipé pour les usages exigeants. Le S26 FE répond avec un grand écran, une batterie de 4 900 mAh et une recharge de 45 W.

Le Galaxy S26 convient davantage à ceux qui veulent un téléphone compact ; le Galaxy S26 FE privilégie le grand écran et la recharge filaire plus puissante. Le FE n’est donc pas un S26 identique vendu moins cher. Il mesure 12 mm de plus en hauteur, pèse 26 g de plus et utilise une autre puce. En revanche, il dispose d’une batterie de 4 900 mAh et accepte jusqu’à 45 W, contre 4 300 mAh et 25 W pour le S26.

Pour un achat en France, le choix doit porter sur les versions réellement vendues ici. Le S26 français utilise l’Exynos 2600 ; le S26 FE repose sur l’Exynos 2500. Les caractéristiques d’un modèle américain ou importé ne sont pas automatiquement celles de l’appareil proposé par votre vendeur.

Les différences qui changent vraiment l’usage

Les caractéristiques françaises du Galaxy S26 et le tableau technique du S26 FE publié par Samsung permettent de distinguer les deux modèles sans s’arrêter au nom de la gamme.

Critère Galaxy S26 Galaxy S26 FE Écran AMOLED 6,3 pouces, jusqu’à 120 Hz AMOLED 6,7 pouces, jusqu’à 120 Hz Dimensions 149,6 × 71,7 × 7,2 mm 161,6 × 76,9 × 7,4 mm Poids 167 g 193 g Processeur français Exynos 2600 Exynos 2500 Mémoire vive 12 Go 8 Go Stockage 256 ou 512 Go 128 ou 256 Go dans la sélection française relevée Capteur photo principal 50 Mpx stabilisé 50 Mpx stabilisé Ultra grand-angle 12 Mpx 12 Mpx Téléobjectif 10 Mpx, zoom optique x3 8 Mpx, zoom optique x3 Caméra avant 12 Mpx 12 Mpx Batterie annoncée 4 300 mAh 4 900 mAh Recharge filaire maximale 25 W 45 W Recharge sans fil Oui Oui Résistance annoncée IP68 IP68 Suivi promis au lancement 7 générations d’OS et 7 ans de sécurité 7 générations d’OS et 7 ans de sécurité

Le S26 se fait davantage oublier dans la main et dans la poche

Le S26 est plus court de 1,2 cm et moins large de 5,2 mm. Ces écarts comptent pour atteindre le haut de l’écran avec le pouce, tenir le téléphone longtemps ou le glisser dans une petite poche. Ses 167 g le placent aussi 26 g sous le FE, avant même d’ajouter une coque.

Le S26 FE prend le chemin inverse : sa dalle de 6,7 pouces laisse davantage de place aux sous-titres, à un document et aux commandes d’un jeu. Si votre priorité consiste à lire et regarder des vidéos, sa taille peut être un avantage plutôt qu’une concession. Le passage de 6,3 à 6,7 pouces décrit une diagonale ; il ne faut pas en déduire un pourcentage équivalent de surface d’affichage.

Le FE accepte 45 W, mais sa capacité ne suffit pas à départager l’autonomie

Avec 600 mAh supplémentaires, le FE dispose d’une plus grande réserve nominale. Il doit aussi alimenter un écran plus grand et une plateforme différente. La capacité seule ne permet donc pas de décider lequel tiendra le plus longtemps pour votre mélange de navigation, de vidéos et de 5G.

Son avantage de recharge est plus direct : le FE accepte jusqu’à 45 W par câble, contre 25 W pour le S26. Samsung annonce jusqu’à 69 % en 30 minutes pour le FE dans ses conditions de test, avec un adaptateur compatible vendu séparément. La présentation officielle du S26 FE précise cette condition : un ancien petit chargeur ne permet pas automatiquement d’exploiter les 45 W. Une puissance presque doublée ne signifie pas non plus une charge complète deux fois plus rapide.

Le même zoom x3 ne rend pas les appareils photo identiques

Les deux proposent un vrai téléobjectif x3 : le FE ne vous oblige pas à compter uniquement sur un recadrage du capteur principal. Le S26 utilise toutefois un capteur téléobjectif de 10 Mpx, contre 8 Mpx sur le FE. Les définitions communes de 50 et 12 Mpx pour les deux autres caméras ne suffisent pas à garantir les mêmes photos : le traitement et les composants comptent également.

Ce comparatif repose sur les fiches officielles, pas sur une séance photo réalisée par Menow. Il ne démontre donc pas que le S26 gagne chaque portrait ou chaque scène de nuit. Pour le jeu exigeant et le multitâche, sa puce plus récente et ses 12 Go de RAM constituent en revanche une configuration plus ambitieuse ; un gain chiffré demanderait des mesures comparables.

En France, seulement 50 € d’écart entre les versions 256 Go

Le 23 novembre 2026, les prix affichés par Samsung France donnent 899 € pour le S26 256 Go avec 12 Go de RAM, contre 849 € pour le S26 FE 256 Go avec 8 Go de RAM. Ces montants intègrent respectivement 220 € et 50 € de remise immédiate. Ils excluent la reprise d’un ancien téléphone, les remboursements après achat et les avantages liés à un moyen de paiement.

À ces tarifs, le FE économise 50 €, mais ne creuse pas un écart suffisant pour décider à votre place. Le S26 devient particulièrement intéressant si vous préférez son format et sa configuration. Le FE conserve l’avantage pour qui veut un écran plus grand et la recharge de 45 W. Les offres relevées courent du 16 au 30 novembre 2026, sous réserve des stocks ; comparez de nouveau le total au moment de commander.

Lequel acheter ? Le format tranche avant le nom « FE »

Choisissez le S26 si la compacité est indispensable, si vous gardez beaucoup d’applications ouvertes ou si vous recherchez le modèle le mieux équipé des deux. Les 50 € supplémentaires constatés en 256 Go renforcent son intérêt si le petit format vous convient.

Choisissez le S26 FE pour son écran plus grand et sa recharge de 45 W, si ces deux avantages vous intéressent davantage que la compacité du S26 : les 50 € économisés passent alors au second plan. Son suivi logiciel annoncé n’est pas raccourci à cause de son positionnement. La promesse de sept ans court toutefois depuis le lancement, pas depuis votre achat.

Avant de payer, comparez une version 256 Go à une autre version 256 Go, sans déduire une reprise d’ancien téléphone que vous ne comptez pas effectuer. Une remise immédiate, un remboursement après achat et un bonus reprise ne produisent pas le même montant à régler. Le bon choix est celui dont le format vous convient et dont le prix livré reste avantageux une fois ces conditions séparées.