Galaxy S26 ou Pixel 11 : 30 g de moins ou un zoom 5×, quel compromis vous convient ?

Le Galaxy S26 est le plus léger ; le Pixel 11 cadre plus serré avec son téléobjectif. À diagonale égale de 6,3 pouces, ces deux téléphones ne rendent donc pas le même service. Les 30 g d’écart se sentent chaque fois qu’on les prend en main. Le zoom optique 5× du Google devient surtout intéressant pour photographier un détail éloigné sans avancer. Aucun de ces avantages ne suffit à désigner le meilleur téléphone pour tout le monde.

Il faut aussi parler des bons modèles : il s’agit ici du Galaxy S26 standard vendu en France et du Pixel 11 standard, pas des versions Ultra ou Pro. Un test d’un Samsung équipé d’une autre puce ne constituerait pas une comparaison directement transposable au modèle français.

Deux écrans de 6,3 pouces, deux façons de tenir en main

Les caractéristiques françaises publiées par Samsung donnent au S26 un poids de 167 g et une épaisseur de 7,2 mm. Le Pixel atteint 197 g et 8,6 mm. La différence de largeur est bien plus petite : leurs formats restent proches quand on les glisse dans une poche.

Point à comparer Galaxy S26 Pixel 11 Conséquence pratique Écran 6,3 pouces, jusqu’à 120 Hz 6,3 pouces, 60 à 120 Hz La diagonale ne départage pas ces deux modèles. Dimensions 149,6 × 71,7 × 7,2 mm 152,8 × 72 × 8,6 mm Le Samsung est plus court et plus fin. Poids 167 g 197 g 30 g de moins pour le S26, avant la coque. Téléobjectif Zoom optique 3× Zoom optique 5× Samsung cadre moins serré à sa focale native ; Google rapproche davantage un sujet éloigné. Batterie typique 4 300 mAh 4 985 mAh 685 mAh supplémentaires ne correspondent pas automatiquement à un nombre d’heures d’autonomie. Puce et mémoire Exynos 2600, 12 Go Tensor G6, 12 Go La mémoire identique ne préjuge pas des performances en jeu. Stockage proposé 256 ou 512 Go 256 ou 512 Go Comparer la même capacité pour juger un écart de prix.

Un téléphone plus léger peut être préférable pour lire longtemps, répondre debout dans les transports ou filmer à une main. À l’inverse, le poids seul ne dit rien de la stabilité d’une vidéo, du confort de la coque ou de la fatigue avec un support. Le bon essai consiste à tenir chaque appareil quelques minutes, avec une prise proche de celle que l’on utilise vraiment.

En photo, commencez par la distance de vos sujets

Pour un enfant de l’autre côté d’une table ou un portrait dans une pièce, un cadrage moins serré peut être plus facile à composer. Pour une façade, un animal à distance ou un détail sur une scène, le téléobjectif 5× du Pixel offre davantage de portée optique. Cela ne signifie pas que toute photo à 5× sera meilleure dans toutes les lumières : le traitement et le mouvement du sujet comptent aussi.

Dans son comparatif réalisé à Vienne avec un Galaxy S26 Exynos, Techmo constate notamment l’avantage du téléobjectif du Pixel à 5×. Sur l’appareil principal, les préférences varient selon les scènes : le rendu des couleurs, les hautes lumières et le traitement nocturne ne favorisent pas systématiquement le même téléphone. Ce sont les observations de ce test, pas des mesures réalisées par Menow.

Pour choisir, regardez une même scène à la taille à laquelle vous conserverez la photo. Un agrandissement extrême révèle des défauts, mais ne remplace pas l’examen d’un visage, d’un sujet mobile ou d’un contre-jour. Ne confondez pas non plus le Pixel 11 avec le Pro : les fonctions réservées à ce dernier, dont Video Boost, ne doivent pas entrer dans la décision sur le standard.

Une batterie plus grosse n’est pas un chronomètre

La capacité plus élevée du Google constitue une différence matérielle réelle. Pour en tirer une promesse d’autonomie, il faudrait cependant connaître le réseau, la luminosité, les applications et le protocole de mesure. La 5G dans une zone difficile et l’enregistrement vidéo peuvent déplacer le résultat d’une journée à l’autre. Nous ne transformons donc pas les 685 mAh d’écart en heures gagnées.

Le même raisonnement s’applique au processeur : il faut des mesures soutenues, dans les mêmes jeux et les mêmes conditions, pour annoncer un vainqueur gaming. Le nom de la puce et les 12 Go de RAM ne suffisent pas.

Quel choix pour un achat en France ?

Vous privilégiez le confort en main : le S26 offre le gain le plus facile à constater, avec 30 g et 1,4 mm de moins.

le S26 offre le gain le plus facile à constater, avec 30 g et 1,4 mm de moins. Vous photographiez souvent de loin : le téléobjectif 5× du Pixel 11 mérite d’être examiné sur vos sujets habituels.

le téléobjectif 5× du Pixel 11 mérite d’être examiné sur vos sujets habituels. Vous cherchez surtout l’autonomie : exigez un test comparable correspondant à votre usage, plutôt qu’une conclusion tirée de la capacité.

exigez un test comparable correspondant à votre usage, plutôt qu’une conclusion tirée de la capacité. Le prix décide : relevez le montant TTC français pour 256 Go ou 512 Go, en séparant remise immédiate, reprise et remboursement différé.

Nous ne donnons pas ici un tarif promotionnel présenté comme permanent : les montants effectivement facturés n’ont pas été établis de manière assez univoque pour ce relevé. Un écart obtenu avec une reprise de téléphone ne se compare pas au prix payé sans reprise. Le choix utile reste celui du compromis que vous utiliserez tous les jours : poids et finesse, ou portée du téléobjectif.