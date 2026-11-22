App Lock ajoute une protection aux applications, notifications et widgets dans la bêta One UI 9.5 des Galaxy S26. La France n’est pas annoncée dans le programme.

Un Galaxy déverrouillé ne devrait pas forcément donner accès à toutes ses applications. C’est précisément le problème auquel répond App Lock dans la bêta One UI 9.5 des Galaxy S26 : les applications choisies demandent une authentification supplémentaire, tandis que le contenu de leurs notifications et leurs widgets restent masqués. La fonction est officielle, mais le programme annoncé par Samsung ne comprend pas la France à ce stade.

L’intérêt apparaît au moment de prêter son téléphone pour regarder une adresse ou choisir une chanson. Le verrouillage de l’écran protège l’appareil quand il est fermé ; une protection par application ajoute une autre frontière une fois le téléphone entre les mains de quelqu’un. Elle répond aussi au risque plus discret d’un message privé qui s’affiche pendant que l’écran est visible.

Une application peut rester verrouillée quand le reste du téléphone est ouvert

Dans son annonce du 19 novembre 2026, Samsung décrit un verrouillage reposant sur la biométrie ou sur le verrouillage d’écran. L’utilisateur doit donc s’authentifier pour accéder aux applications concernées. Le constructeur confirme également le masquage du contenu des notifications et des widgets lorsqu’une application est verrouillée.

Ces trois éléments vont ensemble. Bloquer l’ouverture d’une messagerie tout en laissant ses messages lisibles dans une notification ne répondrait qu’à une partie du besoin. De même, un widget installé sur l’accueil peut présenter des informations sans que l’on ouvre l’application qui les fournit. App Lock vise aussi ces accès indirects au contenu.

Il faut toutefois distinguer un exemple d’usage d’une liste de compatibilité. Vouloir protéger une messagerie, un carnet personnel ou une application professionnelle est compréhensible ; le communiqué ne fournit pas la liste exhaustive des applications que la bêta permet de sélectionner. Il ne documente pas non plus toutes les règles de reverrouillage après une ouverture réussie. Il serait donc prématuré de promettre un comportement identique pour chaque application.

Les Galaxy S26 sont les appareils visés par ce programme de test. Samsung cite l’Allemagne, l’Inde, la Corée, la Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les utilisateurs éligibles peuvent demander leur inscription depuis Samsung Members. Cette annonce ne vaut ni distribution stable sur tous les Galaxy, ni ouverture automatique aux appareils français.

Pour un lecteur en France, l’information utile est donc la suivante : Samsung développe désormais une protection native par application dans One UI 9.5, mais cette annonce ne donne pas encore de date locale. Ne pas trouver App Lock dans ses réglages aujourd’hui ne suffit pas à signaler une panne. Le modèle, la version du logiciel et le pays du programme doivent correspondre.

La capture publiée par Samsung montre l’ouverture de Calendrier suspendue à une vérification d’identité, avec une empreinte digitale ou le code comme moyens d’accès. Elle illustre le verrouillage devant une app, sans constituer un test de toutes les applications par Menow.

Le Dossier sécurisé répond à un autre besoin, déjà documenté en français

App Lock n’efface pas l’intérêt du Dossier sécurisé expliqué par Samsung France. Cet espace accueille des fichiers et des applications sous une protection propre, avec un code ou un verrouillage biométrique. Samsung y décrit notamment l’ajout d’applications et la possibilité de copier ou déplacer des fichiers.

La différence à retenir est celle de l’organisation. Un espace séparé sert à ranger un ensemble de contenus à part. Le nouveau verrouillage sert à demander une authentification devant les applications sélectionnées. Avant de choisir, il faut donc se demander si l’on souhaite isoler des données dans un dossier ou simplement ajouter une barrière à l’ouverture d’une application.

Autre distinction importante lors d’un prêt : empêcher d’ouvrir certaines applications ne signifie pas immobiliser le téléphone dans celle que l’on a confiée. App Lock ne doit pas être présenté comme une session réservée à une seule vidéo, ni comme une solution qui interdit tout déplacement dans l’interface. Les applications laissées accessibles restent une partie du choix à effectuer.

Ce qu’il faudra vérifier avant de lui confier ses contenus privés

Quand la fonction sera proposée sur son appareil, trois contrôles permettront d’évaluer son comportement : quelles applications peuvent être sélectionnées, quelles informations restent visibles dans les notifications et widgets, et à quel moment une application se verrouille de nouveau. Ce sont des points à examiner sur la version installée, pas des résultats de test Menow déjà obtenus.

La promesse d’App Lock est concrète : un téléphone ouvert peut conserver des portes fermées. Pour l’instant, elle se matérialise dans une bêta des Galaxy S26 sur six marchés annoncés. C’est cette portée précise qui permet de comprendre la nouveauté sans confondre une fonction officielle en test avec une mise à jour française déjà reçue.