Dans la première bêta de One UI 9.5, choisir 24 Mpx rend indisponibles les suggestions de cadrage. Le retour à 12 Mpx permet de les retrouver.

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La première bêta de One UI 9.5 sur Galaxy S26 empêche de combiner les photos en 24 Mpx et l’aide au cadrage, selon les essais de SamMobile. Revenir à 12 Mpx rétablit cette assistance. Ce comportement concerne la version de test : il ne permet pas de conclure à une suppression définitive dans la future mise à jour.

Cette limite complète l’arrivée du choix 24 Mpx directement dans Appareil photo : le raccourci et la compatibilité avec les autres aides sont deux questions différentes.

Le choix de résolution grise les suggestions

Dans ses observations de la première bêta sur la série Galaxy S26, SamMobile montre le réglage des suggestions devenu indisponible en 24 Mpx, avec un message lié à la taille d’image sélectionnée. La capture authentique publiée par SamMobile montre le réglage grisé. Les repères de niveau et de centrage restent accessibles. Le média indique que l’association fonctionnait sous One UI 9.

Pour retrouver l’assistance dans cette bêta, il faut donc rouvrir le choix de définition dans l’appareil photo, sélectionner 12 Mpx, puis vérifier le réglage des suggestions. Il n’est pas nécessaire de chercher un correctif matériel pour expliquer ce cas précis.

À quoi sert cette aide quand on photographie ?

Samsung décrit dans son guide français consacré à l’aide au cadrage une fonction qui analyse la position et l’angle du sujet pour proposer une composition. Le fabricant emploie aussi l’intitulé « Suggestions de prise de vue » selon les modèles. Le principe est de guider le placement du téléphone avant de déclencher, plutôt que de recadrer ensuite dans la galerie.

Cette documentation explique le principe sur une ancienne génération de Galaxy. Elle ne constitue donc pas un guide des écrans français de One UI 9.5 : les intitulés ou l’emplacement exact peuvent différer dans la bêta. Pour un monument ou une scène de rue, l’intérêt reste de disposer d’une indication de composition au moment de la prise de vue.

Une restriction de test, pas encore une règle définitive

Le constat ne démontre ni une baisse de qualité des clichés ni une défaillance du capteur. La cause de cette incompatibilité et son maintien dans la version stable ne sont pas établis par les éléments disponibles.

Samsung présente, de son côté, One UI 9.5 comme une évolution des commandes photo et vidéo : réglages essentiels réunis sur un écran, barre de zoom et commandes personnalisables dans les modes Pro et Vidéo Pro. Cette réorganisation officielle ne confirme pas que le compromis relevé en bêta sera conservé.

Le programme annoncé le 18 novembre concerne la série Galaxy S26 dans une sélection de pays : Allemagne, Inde, Corée, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. L’inscription des utilisateurs éligibles passe par Samsung Members. La France ne figure pas dans cette liste annoncée : posséder un Galaxy S26 français ne suffit donc pas à promettre un accès immédiat à cette bêta.