Le Galaxy S26 de 256 Go est affiché à 899 € chez Samsung et Boulanger, avant reprise d’un ancien téléphone. Mais les 100 € remboursés mis en avant ne sont pas une réduction immédiate : il faut avancer le prix, puis remplir un dossier. Pour comparer les offres du Black Friday, ce sont ces deux montants qu’il faut séparer.

Nous avons relevé les offres françaises le 28 novembre, à partir de 10 h 56. Le modèle retenu est le Galaxy S26 classique, neuf, avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Le S26 FE, le S26+ et l’Ultra sont des appareils différents : un prix inférieur sur l’un d’eux ne constitue pas une remise sur le même téléphone.

899 € chez Samsung et Boulanger, avec des conditions à comparer

Sur la boutique Samsung France, la configuration noire de 256 Go et 12 Go de RAM affiche 899 €, contre un prix barré de 1 119 €. Les conditions décrivent une remise immédiate de 220 € du 16 au 30 novembre 2026, dans la limite des stocks. Le montant de reprise, annoncé séparément, dépend du téléphone que vous cédez : il ne faut pas le soustraire pour annoncer un tarif accessible à tous.

Offre contrôlée Vendeur Prix avant remboursement différé Ce qu’il faut savoir Samsung France, S26 noir 12/256 Go Samsung 899 € 220 € de remise immédiate affichée ; reprise séparée. Livraison à vérifier pour l’adresse choisie. Boulanger, S26 noir 12/256 Go Vendu et expédié par Boulanger 899 € Produit neuf ; offre de remboursement distincte. Délai et éventuels frais à vérifier selon le mode de réception. Darty, fiche S26 noir annoncée 256 Go Vendu et expédié par Darty 899 € Fiche incohérente : titre à 256 Go, champ technique à 250 Go. Référence exacte et remboursement à faire confirmer avant commande.

Pour l’offre Darty et une livraison à Paris 75001, la page annonçait la livraison gratuite dès le 1er décembre, ou 7,99 € pour une livraison dès le 30 novembre. Ce second choix porte le paiement à 906,99 €. Ces dates dépendent de l’adresse et du moment de la commande ; elles ne s’appliquent pas à toute la France.

La fiche Darty n’est donc pas retenue comme une équivalence totalement vérifiée. Même si « 250 Go » ressemble à une erreur de catalogue, mieux vaut obtenir la référence commerciale exacte plutôt que corriger cette information à la place du vendeur. Nous n’avons pas non plus confirmé l’éligibilité de cette offre précise aux 100 € remboursés.

Les 100 € remboursés demandent un dossier

Le règlement Samsung lié à l’offre Boulanger prévoit 100 € pour un Galaxy S26 éligible acheté du 13 novembre au 20 décembre 2026. Les achats sur une place de marché sont exclus. Le dossier doit être transmis au plus tard le 3 janvier 2027, avec les justificatifs demandés : facture, confirmation de commande pour un achat en ligne, étiquette comportant l’IMEI découpée sur la boîte et coordonnées bancaires.

À 899 € payés puis 100 € effectivement remboursés, le coût revient à 799 €, hors éventuels frais de livraison. Le règlement annonce un virement sous quatre semaines après validation du dossier. Ce n’est donc ni le prix à régler à la caisse ni un remboursement automatique : conservez la boîte et les pièces nécessaires.

Samsung affiche également une offre de remboursement sur sa boutique. Vérifiez le règlement associé à votre commande plutôt que de supposer que les conditions d’un autre distributeur s’y appliquent à l’identique. Les éventuels codes promotionnels, avantages de fidélité et assurances ne sont pas déduits des prix du tableau : ils peuvent ajouter leurs propres conditions.

Pourquoi un prix beaucoup plus bas ne suffit pas à comparer

Un tarif repéré sur un comparateur peut correspondre à un vendeur partenaire, une version importée ou un produit reconditionné. Avant de le mettre face aux 899 €, vérifiez le modèle exact, la mémoire, l’état, le vendeur qui facture, les frais et la garantie applicable. Un site connu peut héberger une offre vendue par une autre entreprise.

L’éligibilité au remboursement compte aussi. Par exemple, une offre à 850 € exclue de l’opération ne revient pas moins cher qu’une offre à 899 € donnant réellement droit à 100 € de remboursement. À l’inverse, si vous ne souhaitez pas constituer le dossier, comparez directement les sommes à payer, sans compter cet avantage.

Est-ce une bonne affaire pour vous ?

À 899 €, Samsung et Boulanger proposent ici le même niveau de prix affiché. Le choix se joue donc sur le total avec livraison, le délai, le retrait éventuel, les conditions du remboursement et le service proposé. Ce relevé ne démontre pas que 899 € est le prix le plus bas du marché : il identifie des offres directes vérifiables et les conditions qui changent leur coût.

Si vous hésitez aussi sur le modèle, notre comparatif du Galaxy S26 et du S26 FE détaille leurs différences d’usage. Une remise n’a d’intérêt que si elle porte sur le téléphone dont vous avez réellement besoin.

Visuel produit : Samsung. Galaxy S26, boutique officielle.