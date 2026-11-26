Le Galaxy S25 FE reçoit S731BXXSBCZK3 en Indonésie. Voici comment reconnaître ce correctif et vérifier ce qui est proposé sur votre appareil.

Le Galaxy S25 FE commence à recevoir le correctif de sécurité de novembre 2026 en Indonésie. Le firmware signalé porte le numéro S731BXXSBCZK3. Pour un appareil acheté en France, cette première étape permet d’identifier le nouveau paquet, tandis que sa disponibilité locale demande encore une vérification sur le téléphone.

Le lancement régional est rapporté ce 26 novembre par Sammy Fans. Les archives de firmware retrouvent également cette version pour plusieurs marchés d’Asie et d’Océanie. Le pays associé à une référence logicielle reste donc une information importante, même lorsque le numéro de modèle commence de la même manière.

La version S731BXXSBCZK3 reste sous Android 17

Le relevé du catalogue de firmware SamMobile associe S731BXXSBCZK3 au modèle SM-S731B. Le correctif relève du cycle de novembre. Les sources décrivent une publication consacrée à la sécurité, sans annoncer de nouvelle fonction photo ou d’évolution de l’interface.

Un téléphone peut donc recevoir cette version tout en conservant son environnement One UI actuel. Le mois du correctif et la version de l’interface répondent à deux questions différentes. Le premier indique un niveau de sécurité, la seconde décrit l’évolution du système et de ses fonctions.

Pour vérifier ce qui fonctionne déjà sur votre S25 FE, ouvrez Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel. Le modèle, le numéro de version et le niveau du correctif permettent de comparer votre appareil avec le relevé correspondant à votre marché.

Le chemin habituel passe par Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Si le paquet est proposé, lisez le numéro et le niveau de sécurité sur l’écran de présentation avant de lancer l’installation.

Si rien n’apparaît, le téléphone peut simplement attendre son lot. Le démarrage en Indonésie ne fournit pas une heure de disponibilité pour les configurations françaises. Une variante opérateur et une variante vendue sans personnalisation opérateur peuvent également suivre des étapes distinctes.

Le journal régional Samsung pour l’Indonésie correspond au code XID. Pour un appareil français, il faut consulter les informations de sa propre configuration. Télécharger manuellement un paquet étranger n’apporte pas, à lui seul, la preuve que celui-ci est destiné au téléphone utilisé.

Une installation à préparer comme les autres mises à jour

Avant de commencer, sauvegardez les données importantes, prévoyez une batterie suffisamment chargée et une connexion stable. Le redémarrage mobilise le téléphone pendant l’installation. Mieux vaut donc choisir un moment où l’on peut se passer brièvement de ses appels et de ses applications.

Le poids exact du téléchargement proposé directement au téléphone n’est pas établi par les éléments consultés. Les fichiers complets visibles dans les archives de firmware peuvent peser beaucoup plus lourd qu’une mise à jour téléchargée depuis les paramètres. Leur taille ne doit pas être utilisée pour prévoir le volume nécessaire sur votre connexion.

Pour l’instant, le signal concret est le démarrage de ce correctif sur le S25 FE indonésien. Les utilisateurs français peuvent contrôler leur version et rechercher le paquet destiné à leur appareil, sans déduire d’une annonce à l’étranger que leur propre déploiement a déjà commencé.