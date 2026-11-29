L’ITC vise des appareils en infraction avec un brevet aux États-Unis. Cette décision ne constitue ni une interdiction française, ni un rappel des Galaxy S25 déjà vendus.

Galaxy S25 et Maxell : ce que l’interdiction américaine change pour les acheteurs français

Les Galaxy S25 ne font pas l’objet d’une interdiction de vente en France dans l’affaire opposant Samsung à Maxell. La décision vient du régulateur américain du commerce et vise les appareils qui enfreignent un brevet précis. Elle distingue aussi des versions modifiées qui évitent cette infraction.

Pour un propriétaire français, le litige n’impose donc pas de remplacer son téléphone ou d’arrêter de s’en servir. L’enjeu est commercial et territorial : quels produits Samsung peut faire entrer et vendre aux États-Unis ?

La décision vise un brevet, pas un défaut de sécurité

Bloomberg Law identifie les produits Galaxy S25 parmi ceux concernés. La procédure ne correspond pas à un rappel pour une batterie défectueuse, ni à l’annonce d’un danger lié à l’utilisation du téléphone.

Dans sa notice officielle sur l’enquête 337-TA-1432, l’International Trade Commission retient une violation du brevet américain 11 490 004, concernant ses revendications 1 et 10. Sa décision du 24 novembre ne retient pas de violation pour les quatre autres brevets encore examinés.

L’ITC a émis un ordre d’exclusion limité pour les produits en infraction et un ordre de cessation visant Samsung Electronics America. Elle distingue les produits contestés des versions redessinées qui n’enfreignent pas le brevet. Le nom de la gamme, à lui seul, ne permet donc pas de décider si chaque appareil est visé.

Pourquoi la vente ne s’arrête pas instantanément

La procédure de l’ITC prévoit un réexamen présidentiel de 60 jours. Pendant cette période, les importations peuvent continuer selon les conditions de caution fixées par la commission. Dans ce dossier, la caution est fixée à zéro.

À l’issue de ce délai, si les mesures ne sont pas désapprouvées, les importations en infraction ne peuvent plus se poursuivre. Il ne faut pas en déduire que tous les téléphones portant le nom Galaxy S25 doivent disparaître des rayons le même jour : les versions conformes et les versions en infraction ne sont pas traitées de la même manière.

Les téléphones déjà achetés bénéficient d’une exception de service

La décision prévoit une exception pour le service, la réparation et le remplacement sous garantie de produits achetés avant la fin du réexamen. Elle ne demande pas aux clients de rendre leur appareil.

En France, cet ordre américain ne change pas à lui seul la disponibilité locale de la gamme. Si vous achetez un Galaxy S25, les points pratiques restent l’identité du vendeur, les conditions de garantie et la version destinée au marché européen. Le dossier Maxell concerne l’accès au marché américain, pas une nouvelle obligation imposée aux utilisateurs français.