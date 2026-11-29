Un litige avec Maxell aboutit à deux ordres de l’ITC aux États-Unis. Les appareils modifiés pour éviter le brevet sont distingués des versions en infraction.

Samsung fait face à un ordre américain interdisant l’importation de certains appareils en infraction avec un brevet de Maxell. Les produits Galaxy S25 sont concernés, selon Bloomberg Law. Cela ne signifie pas que tous les S25 vont disparaître immédiatement des magasins : le dossier distingue les versions contestées des appareils dont la conception a été modifiée.

La décision concerne les États-Unis. Elle n’établit pas d’interdiction de vente en France et ne demande pas aux propriétaires français de cesser d’utiliser leur téléphone.

Un brevet retenu dans le dossier opposant Samsung à Maxell

Le document officiel de l’International Trade Commission porte le numéro d’enquête 337-TA-1432. La commission a voté et émis sa décision le 24 novembre 2026. Le texte a été rendu public le 27 novembre, avant sa publication prévue au Federal Register le 30.

L’ITC retient une violation concernant le brevet américain 11 490 004. Elle émet un ordre d’exclusion limité pour les produits qui enfreignent ses revendications 1 et 10, ainsi qu’un ordre de cessation à l’encontre de Samsung Electronics America. Elle ne retient pas de violation pour les quatre autres brevets encore examinés dans cette décision.

Bloomberg Law, qui a rapporté la décision le 26 novembre, identifie les produits Galaxy S25 parmi ceux visés. L’affaire porte sur des brevets et sur l’entrée commerciale des appareils sur le marché américain ; il ne s’agit pas d’une annonce de défaut de sécurité ou d’un rappel de batteries.

Les appareils modifiés sont un point essentiel

La notice officielle distingue les produits accusés d’infraction des produits redessinés qui n’enfreignent pas le brevet. Cette différence empêche de résumer l’affaire par « les Galaxy S25 sont interdits » sans autre précision.

PhoneArena décrit une modification de l’application photo destinée à éviter l’infraction. Le numéro de version de cette application corrigée n’est pas précisé. La conformité dépend donc de la version du produit, et pas seulement du nom Galaxy S25 inscrit sur la boîte.

L’ITC explique dans sa présentation de la procédure que les ordres font l’objet d’un réexamen présidentiel de 60 jours. Pendant ce délai, les importations et certaines activités commerciales peuvent continuer sous les conditions de caution fixées par la commission. Dans cette affaire, la caution a été fixée à zéro.

À l’issue du délai, si les mesures ne sont pas désapprouvées, les importations en infraction ne peuvent plus se poursuivre. Il faut distinguer ce mécanisme d’une disparition instantanée de tous les modèles d’une gamme. Le type d’appareil et sa conformité au brevet restent déterminants.

Ce que cela change pour un propriétaire de Galaxy S25

La décision prévoit une exception pour le service, la réparation et, sous garantie, le remplacement de produits achetés avant la fin de la période de réexamen. Les besoins des clients déjà équipés ne sont donc pas traités comme une nouvelle importation commerciale ordinaire.

Pour un acheteur en France, cet ordre américain ne justifie pas à lui seul d’annuler un achat ou de changer d’appareil. Le point à suivre est l’adaptation des produits destinés aux États-Unis et l’issue du réexamen. Aucune interdiction française n’est annoncée par cette procédure.