Galaxy S24 Ultra ou S26 Ultra : un écran plus discret, mais un S Pen moins polyvalent

Si votre Galaxy S24 Ultra est déjà sous One UI 9, le passage au S26 Ultra ne se résume pas aux nouveautés logicielles. Le modèle récent peut masquer l’écran aux regards de côté et accepte une recharge plus puissante. Il perd en revanche le déclenchement photo à distance avec le bouton du S Pen.

Deux outils One UI 9 à essayer sur votre S24 Ultra

My FanCam permet de recadrer une vidéo pour suivre une personne. Now Nudge peut proposer une action à partir d’un message, comme la création d’un rendez-vous. SamMobile a relevé ces fonctions sur les deux générations. Leur disponibilité peut varier selon la version, la langue et l’application. Vérifiez d’abord celles qui vous intéressent sur votre S24 Ultra déjà mis à jour.

Trois écarts qui tiennent au matériel

Usage Galaxy S24 Ultra Galaxy S26 Ultra Limiter la visibilité de côté Écran sans Privacy Display intégré Privacy Display intégré Recharger en USB-C Jusqu’à 45 W Jusqu’à 60 W Déclencher une photo avec le S Pen Actions à distance via Bluetooth Stylet sans Bluetooth

Le Privacy Display du S26 Ultra peut s’activer pour certaines applications ou notifications. Son efficacité dépend notamment de l’angle et de la luminosité. Si vous lisez régulièrement des documents dans les transports, essayez-le sur le type de contenu qui vous intéresse.

Les puissances de recharge sont des maxima avec un adaptateur compatible. Si vous posez souvent le téléphone pour prendre une photo de groupe avec le bouton du stylet, le S24 Ultra conserve cet usage. Le stylet du S26 Ultra reste utilisable pour écrire ou dessiner.

Fiche Samsung France du S26 Ultra, S Pen du S24 Ultra, S Pen du S26 Ultra et comparaison logicielle SamMobile.

Voir comment vérifier One UI 9 sur son Galaxy S24.