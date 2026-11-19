Galaxy S24 et S25 : le correctif de novembre se précise, votre modèle est-il concerné ?

Le correctif de novembre est annoncé pour les Galaxy S24 et S25 en Corée du Sud, mais cela ne confirme pas encore son arrivée sur les appareils français. Un signalement publié le 19 novembre fournit deux numéros de version précis, correspondant aux variantes coréennes des S24 Ultra et S25 Ultra. Pour savoir ce qui concerne réellement votre téléphone, il faut distinguer la gamme citée, la référence de l’appareil et la mise à jour effectivement proposée dans ses réglages.

Deux versions à identifier, sans les confondre avec un déploiement français

Dans son message du 19 novembre consacré au calendrier coréen, Tarun Vats indique que Samsung a prévu la mise à jour de novembre pour les séries Galaxy S25 et S24 ce jour-là. Il demande également aux utilisateurs de signaler sa réception. Cette formulation décrit une sortie programmée, pas la preuve que chaque appareil a déjà reçu le téléchargement.

Gamme citée Version communiquée Modèle identifié par ce code Zone et statut documentés Galaxy S25 S938NKSSEDZK1 Galaxy S25 Ultra, SM-S938N Corée du Sud ; sortie annoncée pour le 19 novembre, fichier également référencé Galaxy S24 S928NKSS6EZK1 Galaxy S24 Ultra, SM-S928N Corée du Sud ; sortie annoncée pour le 19 novembre dans le message Galaxy S24 et S25 français Non établie par ce signalement Vérifier la référence exacte de son appareil Disponibilité française non confirmée par ces éléments

Le fichier S938NKSSEDZK1 est aussi répertorié pour le S25 Ultra coréen, avec une date d’ajout au 19 novembre. C’est un élément supplémentaire sur l’existence de cette version. Il ne permet toutefois pas de conclure que tous les utilisateurs coréens disposent déjà de la notification, encore moins que la même version est disponible en France.

La publication ci-dessous situe bien cette sortie en Corée du Sud. Les références affichées permettent d’identifier les variantes Ultra concernées ; elles ne sont pas des numéros de téléchargement français.

Que corrige cette mise à jour ? Il manque encore le détail décisif

Les deux numéros de version ne constituent pas un journal des changements. Ils permettent d’identifier un logiciel, mais ne suffisent pas à lui attribuer des améliorations de batterie, de photo ou de réseau. Le message consulté ne donne ni liste de problèmes résolus, ni taille du téléchargement, ni mesure de performances.

Il ne faut pas davantage en déduire une arrivée de One UI 9.5 : un correctif mensuel et une nouvelle version de l’interface sont deux informations différentes. Lorsqu’un téléchargement apparaît, son écran de présentation et les informations du logiciel installé sont les éléments à consulter pour savoir ce qui change vraiment.

La méthode française de Samsung pour rechercher une mise à jour reste la vérification utile, indépendamment d’une capture publiée depuis un autre pays.

Ouvrez les Paramètres de votre téléphone, puis Mise à jour du logiciel. Appuyez sur Téléchargement et installation. Attendez le résultat de la recherche. Si aucune version n’est proposée, cela ne prouve pas que votre appareil est exclu du correctif. Lisez les informations du téléchargement avant de l’installer : numéro de version, taille et changements annoncés. Comparez la référence exacte, pas seulement les derniers caractères du code. Choisissez le moment de l’installation. Selon l’écran affiché, Samsung propose de l’installer immédiatement ou de programmer l’opération. Sauvegardez vos données importantes et gardez suffisamment de batterie.

Les menus peuvent varier suivant le modèle et le logiciel. Samsung précise également que l’appareil peut redémarrer pendant l’opération. Mieux vaut donc éviter de lancer l’installation juste avant un appel ou un trajet où vous aurez besoin du téléphone.

Pourquoi le numéro coréen n’est pas celui à attendre à tout prix

Deux appareils portant le même nom commercial ne sont pas nécessairement la même variante matérielle et logicielle. Ici, les références terminées par N identifient les modèles coréens cités. Pour un téléphone acheté en France ou importé, la bonne question est donc : quelle mise à jour son propre système lui propose-t-il ?

Attendre exactement S938NKSSEDZK1 sur un autre modèle risque de créer une fausse inquiétude. À ce stade, le fait nouveau est bien le calendrier coréen et ces deux références Ultra. La date française, les versions des autres déclinaisons et le détail des corrections restent à confirmer.