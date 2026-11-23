Un module communautaire permet d’envoyer une photo à un Mac depuis un S23 Ultra européen. Cette possibilité exige toutefois une modification du système et reste loin d’une mise à jour Samsung.

Le Galaxy S23 Ultra peut envoyer une photo à un appareil Apple par AirDrop grâce à un projet communautaire, et l’expérience ne se limite plus à la version canadienne du téléphone. Le développeur de s23-ultra-tweaks rapporte avoir envoyé une photo à un Mac depuis un SM-S918B, la référence européenne. Mais cette possibilité demande un téléphone modifié avec un accès administrateur : ce n’est pas une nouveauté distribuée par Samsung dans les réglages habituels.

Les notes de la version 1.2.3 publiée le 23 novembre précisent le modèle et le logiciel utilisés : SM-S918B sous S918BXXUAGZIF. Le transfert a nécessité un redémarrage des services Google après la première activation avant que les appareils Apple apparaissent. Cette précision complète les premiers essais sur le S23 Ultra canadien.

Une vraie évolution pour les échanges avec un Mac

L’intérêt est facile à comprendre pour une personne qui conserve son Galaxy tout en utilisant un Mac ou en échangeant souvent des photos avec des proches équipés d’iPhone. Un transfert direct évite de devoir choisir systématiquement une messagerie, un câble ou un service de stockage intermédiaire. Le projet ne démontre cependant pas que tous les échanges, dans les deux sens et avec chaque appareil Apple, sont désormais validés.

Dans sa documentation du module, dtechterminal décrit une greffe de composants logiciels issus du S24 : pilotes et micrologiciel Wi-Fi, ainsi que les éléments nécessaires au protocole utilisé pour communiquer avec les appareils Apple. L’option apparaît ensuite dans Quick Share. Il ne s’agit donc pas simplement de découvrir un interrupteur oublié dans le menu du S23.

Cette méthode explique aussi pourquoi la référence du téléphone et sa version logicielle comptent. Une réussite documentée sur un SM-S918B précis apporte une preuve plus utile qu’une promesse générale « compatible Galaxy S23 ». Elle ne vaut pas certification pour chaque version du S23 Ultra, et encore moins pour les S23 et S23+.

Le prix à payer : modifier le fonctionnement du téléphone

Le module exige un accès root, qui donne des droits étendus sur Android. Ce point change complètement la portée de la découverte : on quitte le cadre d’une fonction officiellement prise en charge. Le projet prévient notamment que certaines applications dotées de contrôles contre les modifications peuvent refuser de fonctionner.

Le développeur décrit des changements appliqués pendant le fonctionnement du système plutôt qu’une nouvelle image Android à installer. Certains sont réappliqués après un redémarrage selon la configuration choisie ; quelques réglages ou mises à jour d’applications constituent des exceptions. Il serait donc trop simple de présenter tout le projet comme une manipulation sans effet durable.

Son évolution rapide appelle également à distinguer les fonctions. La version 1.2.5 et ses corrections du 23 novembre reviennent notamment sur des couleurs délavées provoquées par un réglage d’affichage. Le dépôt signale aussi des capacités encore non testées ou non fonctionnelles. L’ajout d’un mode ne garantit pas un résultat utilisable sur chaque appareil.

La réussite AirDrop sur le modèle européen montre surtout qu’un téléphone ancien peut conserver une marge logicielle intéressante. Pour un S23 Ultra utilisé au quotidien, elle ne remplace pas une prise en charge officielle : le transfert rapporté est réel dans le cadre du projet, sa généralisation reste à démontrer. Menow n’a pas installé ni testé ce module.