Samsung publie un nouveau correctif pour le Galaxy S23 FE en Corée. La fiche officielle confirme qu’il reste sous Android 16 : voici la version à repérer.

Le Galaxy S23 FE reçoit une nouvelle mise à jour en Corée, mais elle ne le fait pas passer à Android 17. Samsung publie la version S711NKSSJEZK3, avec le niveau de sécurité du 5 novembre 2026. La fiche officielle conserve Android 16 comme version du système : ce téléchargement n’est donc pas la mise à niveau majeure attendue.

Les notes de mise à jour du Galaxy S23 FE coréen donnent une date de diffusion au 26 novembre. Elles décrivent l’application de code de stabilisation lié à la sécurité, sans annoncer de nouvelle fonction. Le modèle concerné porte la référence SM-S711N.

La date de sortie indique quand Samsung a publié cette version sur le canal concerné. Le niveau du correctif, lui, désigne l’ensemble de mises à jour de sécurité auquel le logiciel se rattache. Voir « 5 novembre » dans les informations du téléphone ne signifie donc pas que le téléchargement a été proposé dès ce jour-là.

La même distinction vaut pour Android. Un correctif peut arriver sans changer sa version et sans refonte de l’interface. Sur la fiche de ce S23 FE, Android 16 reste explicitement indiqué. Le numéro du nouveau logiciel constitue un meilleur repère qu’une notification annonçant simplement une mise à jour disponible.

Un déploiement coréen ne garantit pas une disponibilité française

Samsung publie ses logiciels par modèles et canaux de distribution. La référence coréenne de cette annonce ne doit pas être transposée automatiquement à un appareil acheté en France. Le numéro peut différer selon la variante, et les dates de diffusion ne sont pas nécessairement identiques.

Sur votre téléphone, commencez par consulter les informations de version avant l’installation. Comparez le modèle, le logiciel proposé et le niveau de sécurité. Ce sont ces éléments qui permettent de savoir ce que votre appareil est réellement sur le point de recevoir.

Le correctif et la prochaine grande mise à jour répondent à deux besoins

L’absence d’Android 17 dans ce paquet ne rend pas son contenu inutile : un correctif vise la protection du logiciel déjà installé. En revanche, il serait trompeur de lui attribuer les nouveautés d’une version majeure qu’il ne contient pas.

Pour la suite, la page officielle ne fixe aucun calendrier de passage à Android 17. Il faut donc distinguer ce qui est disponible maintenant sur le canal coréen de ce qui reste attendu. Le repère confirmé de cette annonce demeure S711NKSSJEZK3, avec Android 16 et le correctif de novembre.