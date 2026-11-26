Samsung lance le correctif de novembre sur les Galaxy S23 en Corée du Sud. La référence repérée ne suffit pas à confirmer son arrivée sur les modèles français.

Les Galaxy S23 n’en ont pas fini avec les mises à jour après Android 17. Samsung commence à distribuer le correctif de sécurité de novembre 2026 à la série, avec un premier déploiement signalé en Corée du Sud. Le Galaxy S23 y reçoit la version S911NKSS8GZK3, dans un téléchargement d’environ 487,55 Mo. Cette référence identifie le logiciel repéré sur le modèle coréen ; elle ne confirme pas une disponibilité simultanée en France.

Une mise à jour de sécurité, après le changement de système

Dans son compte rendu publié le 26 novembre, SamMobile indique que les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra commencent à recevoir ce correctif après leur passage à One UI 9.0, fondé sur Android 17. Le numéro complet et la taille cités concernent le S23 observé ; le média attend un suffixe GZK3 pour les deux autres variantes, sans fournir ici leurs références intégrales.

Le changement répond donc à une question différente de celle d’une nouvelle interface : il entretient la sécurité du logiciel déjà installé. Recevoir un correctif mensuel n’annonce pas une fonction supplémentaire, une nouvelle animation ou une amélioration de l’autonomie. Il faudrait un journal de modifications spécifique pour attribuer à cette version une correction de comportement précise.

La taille du fichier ne permet pas davantage de mesurer l’importance de la mise à jour. Un téléchargement inférieur à celui d’une nouvelle version d’Android peut modifier des composants sensibles. À l’inverse, un nombre de mégaoctets identique ne prouverait pas que deux téléphones de pays différents reçoivent exactement le même logiciel.

Samsung maintient bien la série dans son suivi mensuel

La liste officielle des appareils suivis par Samsung classe actuellement les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra parmi les modèles recevant des mises à jour de sécurité mensuelles. Le Galaxy S23 FE figure lui aussi dans cette catégorie, mais cette inscription ne signifie pas qu’il fait partie du déploiement précis rapporté aujourd’hui.

Il faut distinguer trois informations : être encore pris en charge, appartenir à une cadence de maintenance et avoir reçu le fichier sur son propre appareil. La première n’établit pas la deuxième pour toute la durée de vie ; la deuxième n’assure pas une livraison le même jour à tout le monde. Samsung précise que ses listes et les rythmes peuvent évoluer, et que le marché, l’opérateur et le modèle influencent la distribution.

Cette distinction permet d’éviter deux conclusions opposées : croire qu’un S23 est abandonné parce qu’une nouvelle version majeure d’Android ne se présente pas, ou supposer qu’il possède déjà le dernier correctif parce qu’il reste dans le programme mensuel.

Ce que couvre le bulletin de novembre

Le bulletin Samsung SMR-NOV-2026 rassemble des correctifs provenant de Google et des corrections propres à Samsung. Il répertorie notamment des vulnérabilités de gravité critique et élevée. Ce document décrit le contenu de maintenance du mois ; il n’est pas un accusé de réception individuel pour chaque Galaxy.

Le constructeur signale aussi que certains correctifs dépendant des fournisseurs de composants peuvent être intégrés ultérieurement lorsqu’ils sont prêts. C’est une raison supplémentaire pour regarder le niveau de sécurité affiché et le logiciel réellement proposé, plutôt que de ramener toute la question à un total de failles. Aucun résultat de test de performances ou de batterie ne découle de cette liste.

Le plus simple reste la recherche proposée par le téléphone. Dans son assistance française sur les mises à jour logicielles, Samsung indique Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation. Le libellé peut varier selon la version ; certains appareils affichent une commande de recherche intermédiaire.

Avant une installation, sauvegardez les données importantes et prévoyez un moment où le téléphone peut redémarrer. Samsung demande une batterie chargée à au moins 20 % dans ce guide. Il recommande de laisser l’opération se terminer sans utiliser l’appareil ni interrompre une connexion USB lorsqu’un ordinateur participe à la mise à jour.

Si rien n’est proposé, une répétition des recherches toutes les quelques minutes ne démontre pas un problème. La page française consacrée au déploiement explique que les fichiers sont distribués par vagues et peuvent être adaptés aux modèles et aux opérateurs. Smart Switch, sur PC ou Mac, constitue un autre moyen officiel de vérifier les versions disponibles pour son appareil, sans garantir qu’il devancera la distribution normale.

Pour le moment, la nouveauté établie est le démarrage coréen. Sur un S23 acheté en France, il faut attendre que la mise à jour correspondante soit effectivement proposée. Le code S911NKSS8GZK3 sert à identifier le signal de départ, pas à choisir un logiciel étranger à installer à la place de celui prévu pour son téléphone.