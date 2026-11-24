Samsung reconnaît un défaut d’alignement de la date ajoutée par QuickStar. La correction exige One UI 9.5, sans date de livraison annoncée.

La date affichée dans la barre d’état de certains Galaxy se retrouve trop haut depuis une mise à jour de QuickStar. L’équipe Good Lock reconnaît le problème et prévoit de le corriger avec One UI 9.5. La réponse publiée le 23 novembre ne donne toutefois ni date de livraison, ni liste de modèles concernés.

Le défaut touche une fonction de personnalisation assez discrète : l’ajout de la date près de l’heure, en haut de l’écran. D’après le signalement et la réponse du support rapportés par SammyFans, l’alignement se dégrade notamment avec un format numérique court. Le texte de la date paraît alors décalé par rapport aux autres éléments de la barre.

Une mise à jour de QuickStar ne suffira pas

Dans la capture de la réponse du modérateur Good Lock, datée du 23 novembre à 14 h 55, l’équipe explique que la correction nécessite une modification du logiciel système. Elle annonce une amélioration prévue dans One UI 9.5. Il faut donc distinguer la mise à jour du module QuickStar, qui ajoute ses options de personnalisation, de celle du système qui affiche effectivement ces éléments.

Le correctif est annoncé, pas distribué. La réponse ne précise pas s’il arrivera dans une prochaine bêta ou dans une version stable, et elle n’établit aucun calendrier pour les appareils français. Installer la dernière version du module ne permet donc pas, à lui seul, de conclure que le défaut a disparu.

Ce décalage ne correspond pas non plus à l’autre comportement de QuickStar déjà décrit sur Menow : certaines icônes peuvent manquer lorsque les informations affichées occupent trop de place. Ici, le signalement porte sur la position verticale de la date. Ajouter de la place dans la barre et corriger son alignement répondent à deux problèmes différents.

Pour vérifier si vous êtes concerné, le point à observer est donc la date ajoutée par QuickStar, et sa hauteur par rapport à l’heure et aux icônes voisines. La réponse du support ne décrit pas de problème de synchronisation de l’horloge : c’est bien la présentation de cette information qui doit être corrigée.