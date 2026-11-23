Le prochain bracelet Samsung serait proposé à 79,90 € en France. Le tarif resterait accessible, mais les améliorations qui justifieraient le changement ne sont pas encore toutes connues.

Galaxy Fit4 : son prix français serait de 79,90 €, soit 10 € de plus que le Fit3

Le Galaxy Fit4 coûterait 79,90 € en France, soit 10 € de plus que le prix de lancement du Fit3. C’est l’information publiée le 23 novembre par billbil-kun. Samsung n’a pas encore confirmé ce tarif ni donné de date de commercialisation : il s’agit d’une fuite portant sur le marché français, pas d’une offre déjà disponible.

Dans son enquête consacrée au prix français, Dealabs évoque aussi trois couleurs pour l’Europe : noir, argent et vert. Les noms commerciaux définitifs restent à confirmer.

Dix euros de plus, mais pas encore de raison établie de remplacer son Fit3

À 79,90 €, le futur bracelet resterait sous la barre des 80 €. La différence avec les 69,90 € demandés au lancement du Fit3 représente environ 14,3 %. Pour le portefeuille, cela reste une hausse de 10 € : le pourcentage paraît plus spectaculaire que la somme à ajouter.

Ce calcul compare deux prix de lancement. Il ne décrit pas l’écart avec une éventuelle promotion sur le Fit3 aujourd’hui. Pour choisir entre les deux une fois le Fit4 commercialisé, il faudra regarder le montant réellement demandé pour chaque bracelet, puis les fonctions supplémentaires effectivement proposées.

Les premières informations sur l’application et les tuiles du Galaxy Fit4 apportent un autre éclairage sur le futur bracelet. Elles ne remplacent pas une annonce complète de Samsung sur ses capacités.

Si vous possédez déjà un Fit3 qui répond à vos besoins, le prix annoncé du successeur ne suffit donc pas à justifier un remplacement. Il manque encore une fiche technique officielle complète permettant de déterminer ce que l’on gagnerait, et ce que l’on conserverait à l’identique.

Le prix ne révèle pas encore toutes les fonctions

Le bon choix dépendra notamment de trois points concrets : les mesures accessibles, les possibilités de suivi sans emporter son téléphone et les conditions de compatibilité avec le smartphone utilisé. Ce sont des critères à examiner dans l’annonce finale, pas des capacités que cette fuite de prix permet de confirmer.

Il faut notamment éviter de confondre la présence éventuelle d’un nom de service dans une application avec la garantie de pouvoir payer au poignet. De même, un suivi de parcours n’implique pas automatiquement un GPS intégré. Le prix divulgué ne confirme ni paiement sans contact ni géolocalisation autonome.

Pour quelqu’un qui cherche simplement un bracelet Samsung plutôt qu’une montre plus encombrante, cette première indication donne un budget à prévoir. Pour décider de l’achat, la prochaine étape utile reste l’annonce de Samsung : prix confirmé, date française, compatibilité et détail des fonctions. Aucun jour de vente ne peut encore être promis à partir de cette information.