Deux téléchargements du même document peuvent occuper inutilement votre Galaxy. Mes fichiers permet de repérer les doublons, puis de choisir les copies à supprimer.

Votre Galaxy manque de place ? Retrouvez les fichiers en double avec Mes fichiers

Votre Galaxy peut conserver plusieurs exemplaires du même document, de la même vidéo ou de la même image. Avant de sacrifier une application utile, ouvrez Mes fichiers : son analyse du stockage permet de repérer les fichiers dupliqués et de supprimer les copies dont vous n’avez plus besoin.

Le téléphone vous aide à les retrouver, mais le choix vous appartient. Le point à surveiller est simple : il faut conserver au moins un exemplaire de chaque fichier que vous souhaitez garder. Tout sélectionner peut aussi effacer celui que vous pensiez être l’original.

Ouvrir la liste des fichiers dupliqués

Samsung détaille cette manipulation dans son guide de suppression des fichiers dupliqués. Elle s’effectue avec l’application du constructeur, sans installer un nettoyeur supplémentaire.

Ouvrez Mes fichiers sur votre Galaxy. Appuyez sur Analyser le stockage. Ouvrez la rubrique Fichiers dupliqués. Examinez les éléments proposés, sélectionnez les copies inutiles, puis appuyez sur Supprimer.

Si vous ne retrouvez pas Mes fichiers, utilisez la recherche parmi les applications. L’icône peut aussi se trouver dans le dossier Samsung. Dans son mode d’emploi de Mes fichiers, le fabricant situe l’analyse en bas de l’écran d’accueil ; selon la présentation, elle peut également être accessible dans le menu à trois points.

Choisir la copie à garder avant de supprimer

Prenons un cas courant : vous téléchargez une facture, puis vous recommencez parce que vous ne la retrouvez plus. Les deux exemplaires ne vous sont pas forcément utiles. Avant d’en supprimer un, ouvrez le document à conserver et vérifiez qu’il est complet et lisible.

Regardez aussi où se trouve chaque exemplaire. Un fichier conservé dans un dossier de travail est parfois plus facile à retrouver qu’une copie oubliée dans Téléchargements. Le bon choix n’est donc pas nécessairement le premier élément affiché : c’est celui que vous saurez retrouver ensuite.

Un nom ressemblant ne suffit pas à décider. Deux PDF peuvent porter des noms proches tout en correspondant à deux factures différentes. Évitez également de supprimer un document important uniquement parce que vous pensez l’avoir reçu par courriel : assurez-vous de disposer d’une autre copie accessible.

Si la liste est vide, regardez les gros fichiers

Une analyse sans doublon ne signifie pas que tout le stockage est indispensable. Mes fichiers présente aussi des catégories comme les fichiers volumineux. Une longue vidéo peut occuper davantage d’espace qu’une série de petits documents téléchargés deux fois.

Commencez par ce que vous reconnaissez : un téléchargement devenu inutile, une vidéo déjà sauvegardée ailleurs ou un document que vous pouvez récupérer. Le gain dépend des fichiers présents ; ce menu ne promet pas de libérer une quantité fixe de gigaoctets.

Contrôler la corbeille avant l’effacement définitif

Sur les modèles qui disposent d’une corbeille, des fichiers supprimés peuvent encore y être conservés. Samsung indique dans son guide de gestion des fichiers Galaxy que les éléments placés dans cette corbeille sont effacés définitivement après 30 jours. Les menus et sa disponibilité varient avec l’appareil et le logiciel.

Vérifiez donc que vos documents importants s’ouvrent toujours avant de vider la corbeille manuellement. Tant qu’un fichier s’y trouve, vous pouvez encore le récupérer ; après son effacement définitif, cette possibilité disparaît. Pour le prochain nettoyage, gardez ce même ordre : identifier, ouvrir l’exemplaire à conserver, puis supprimer les copies.