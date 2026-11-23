La double sortie audio de certains Galaxy permet d’écouter le même contenu sur deux appareils Bluetooth. Voici les étapes et les points à vérifier.

Un film, deux casques : le réglage Galaxy pour partager le son sans déranger

Regarder un film à deux sur le même téléphone ne nécessite pas forcément de partager une paire d’écouteurs. Sur certains Samsung Galaxy, la double sortie audio permet d’envoyer le même contenu à deux appareils Bluetooth. Chacun peut alors utiliser son casque, avec un niveau sonore réglé séparément.

La condition à vérifier arrive avant toute manipulation : tous les Galaxy et toutes les configurations Bluetooth ne donnent pas accès à cette possibilité. Le guide de Samsung évoque notamment certains appareils Bluetooth 5.0 et précise que les paramètres dépendent du modèle et du logiciel. La présence d’un Bluetooth récent, à elle seule, ne constitue donc pas une garantie de fonctionnement.

Associer les deux casques ne suffit pas

Dans sa procédure française de double sortie audio, Samsung distingue l’association Bluetooth et la sélection des deux sorties. Un casque enregistré dans la liste n’est pas nécessairement celui qui reçoit le son à cet instant.

Ouvrez Paramètres > Connexions > Bluetooth. Associez le premier casque, puis le second, en utilisant le mode d’association prévu par leur fabricant. Ouvrez le panneau des raccourcis et accédez à Média. Sélectionnez les deux appareils audio pour leur envoyer le même contenu. Ajustez les volumes individuellement avant de commencer le film.

Selon la version de One UI, la présentation du panneau peut différer. Cherchez la commande de sortie multimédia proposée par votre appareil plutôt que de multiplier les déconnexions au hasard. Le nom « Média » est celui utilisé dans le guide français de Samsung ; une capture d’une autre version peut présenter une disposition différente.

Un premier essai court évite de refaire toute la configuration

Lancez d’abord une séquence dont le son est immédiatement reconnaissable. Vérifiez le premier casque, puis le second, en laissant le contenu jouer. Cela permet de repérer un appareil simplement associé mais non sélectionné, sans attendre une scène silencieuse pour se demander si la fonction marche.

Demandez aussi à chaque personne de régler son propre volume. Deux casques différents n’ont pas nécessairement le même confort d’écoute à une position de curseur identique. Le but du réglage individuel est précisément de ne pas imposer un volume commun à deux auditeurs.

Pour une séance longue, contrôlez la charge des deux casques avant de lancer le programme. Un seul accessoire presque vide suffit à interrompre le partage. Gardez enfin le téléphone dans une position où les deux personnes voient correctement l’écran : le partage du son ne résout pas le problème d’un affichage trop petit ou mal placé.

Si un seul casque reçoit le son

Commencez par regarder la liste Bluetooth : les deux accessoires sont-ils connectés, et pas seulement mémorisés ? Revenez ensuite dans le panneau Média pour contrôler leur sélection. Cette séparation des vérifications évite d’effacer une association qui fonctionne déjà.

Si les deux sorties ne peuvent pas être choisies ensemble, vérifiez les possibilités exactes du Galaxy et de ses accessoires. Ce guide ne doit pas être confondu avec Auracast, qui repose sur une autre forme de diffusion audio, ni avec Son d’application séparé, qui attribue des destinations différentes à des applications différentes.

Pour le film partagé, le résultat attendu est simple : les deux casques doivent reproduire le même contenu. Tant que ce contrôle n’est pas réussi avec vos appareils, ne comptez pas sur cette configuration pour une séance où vous ne pourrez plus facilement la modifier.