Crochets, réduction du bruit et fonctions Galaxy figurent dans la bêta One UI 9.5. Mais retirer un écouteur pourrait ne pas mettre la musique en pause.

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Des écouteurs qui restent accrochés pendant l’effort, mais qui pourraient continuer à jouer une fois retirés de l’oreille : voilà le contraste des Galaxy Buds Active. Dans la bêta One UI 9.5, SammyGuru a découvert un modèle intra-auriculaire à crochets, distinct des Buds On ouverts. Il s’agit d’informations issues du logiciel, pas encore d’une annonce commerciale de Samsung.

Un maintien sportif, avec les fonctions audio des Galaxy Buds

L’examen publié par David Buliga le 19 novembre décrit une protection IP68, la réduction active du bruit, un mode ambiant réglable et des commandes tactiles personnalisables. L’égaliseur, le renforcement des dialogues, la normalisation du volume et un mode jeu sont également prévus. L’audio spatial 360 Audio apparaît, mais sans suivi des mouvements de tête.

Les options mentionnent un son jusqu’à 96 kHz et la parole à large bande, selon l’appareil associé. La fiche complète des codecs, l’autonomie, le prix et la disponibilité restent inconnus. Une fréquence d’échantillonnage élevée ne suffit d’ailleurs pas à décrire la qualité d’écoute : le rendu final et le confort demanderont des essais du produit.

Le geste habituel de retirer un écouteur pourrait changer

Le logiciel omet la pause automatique au retrait, le transfert d’appel lié au port et le diagnostic du capteur de présence. Ces absences suggèrent un modèle sans détection de port. Les gestes de tête et le contrôle du bruit avec un seul écouteur manquent aussi.

Concrètement, pour interrompre une chanson afin de parler à quelqu’un, il pourrait falloir utiliser une commande plutôt que simplement enlever l’écouteur. C’est une différence plus tangible au quotidien qu’une longue liste de modes audio. Le maintien physique et les automatismes logiciels répondent à deux besoins distincts : un crochet peut sécuriser le premier sans apporter les seconds.

Auracast et changement automatique : deux usages différents

La connexion transparente, Auto Switch, Auracast, la recherche des écouteurs, la lecture des notifications, les widgets et l’équilibrage gauche-droite figurent également dans les fonctions repérées.

La documentation du Bluetooth SIG explique le rôle d’Auracast : un émetteur compatible diffuse un même son vers plusieurs récepteurs à proximité. Par exemple, plusieurs personnes peuvent écouter un téléviseur équipé avec leurs propres écouteurs. Ce mécanisme suppose un émetteur et des récepteurs compatibles ; il ne rend pas automatiquement compatible n’importe quel téléviseur Bluetooth.

Auto Switch répond à une autre situation : passer entre des appareils pris en charge plutôt que rejoindre une diffusion partagée. Pour les Buds Active, la liste finale des appareils et des fonctions accessibles devra accompagner l’annonce du produit. À ce stade, la fuite dessine surtout un choix clair : le maintien pour l’activité, sans tous les automatismes d’un modèle haut de gamme.