Galaxy A57 ou Motorola Edge 70 : le poids et l’épaisseur peuvent changer votre choix

Avec 159 g et 5,99 mm, le Motorola Edge 70 prend une autre direction que le Galaxy A57. Format, batterie et recharge : les différences utiles.

Vingt grammes séparent le Galaxy A57 du Motorola Edge 70. Ce n’est pas forcément la première ligne que l’on regarde dans un comparatif, mais c’est une différence que l’on porte toute la journée. Motorola annonce 159 g et 5,99 mm d’épaisseur, contre 179 g et 6,9 mm pour le Samsung. Le choix ne se résume donc pas à deux grands écrans Android.

Le Motorola gagne surtout en largeur et en poids

L’Edge 70 mesure 74 mm de large, contre 76,8 mm pour le Galaxy A57. Il retire ainsi 2,8 mm dans le sens qui compte pour atteindre le bord opposé de l’écran avec le pouce. Sa hauteur est également inférieure : 159 mm contre 161,5 mm.

Ce n’est pas un sacrifice massif sur la diagonale : Motorola propose 6,67 pouces, Samsung 6,7 pouces. Les deux écrans montent jusqu’à 120 Hz. Pour qui veut garder une grande surface d’affichage tout en réduisant la masse dans la poche, cette proximité rend la comparaison intéressante.

L’épaisseur annoncée ne décrit toutefois pas tout le volume du module photo. Et une coque de protection peut réduire une partie du gain de finesse. Le poids final avec vos accessoires reste le bon repère.

Une batterie un peu plus petite, une charge annoncée plus puissante

Caractéristique Galaxy A57 5G Motorola Edge 70 Poids 179 g 159 g Épaisseur 6,9 mm 5,99 mm Batterie typique 5 000 mAh 4 800 mAh Charge filaire maximale 45 W 68 W Processeur Exynos 1680 Snapdragon 7 Gen 4

Les 200 mAh de différence ne suffisent pas à désigner celui qui tiendra le plus longtemps. La consommation de l’écran, du réseau et de la plateforme entre aussi en jeu. De même, les puissances maximales de recharge ne constituent pas un chronomètre de passage de 0 à 100 %.

Motorola ajoute une recharge sans fil annoncée jusqu’à 15 W. C’est une fonction à examiner si vous utilisez déjà un support de bureau ou un chargeur compatible. La fiche française de l’Edge 70 mentionne aussi 12 Go de RAM et 512 Go de stockage : comparez ce niveau d’équipement à la configuration précise du Samsung que vous avez trouvée.

La finesse ne tranche pas toutes les autres questions

Le Galaxy A57 reste une piste pour qui préfère One UI et son organisation des réglages. Samsung annonce six générations de mises à niveau du système pour cette gamme. Cette promesse se lit depuis la génération de lancement, sans repartir de zéro à la date d’achat.

L’Edge 70, lui, mérite surtout une prise en main si votre téléphone actuel vous paraît lourd ou large. Il ne faut pas confondre cette référence avec les Edge 70 Pro, Fusion ou Ultra : leurs caractéristiques ne se transfèrent pas d’un modèle à l’autre.

Pour replacer le Samsung face à une autre approche matérielle, notre comparatif A57–Redmi Note 15 Pro 5G examine le choix entre photo, stockage et recharge. Ici, les dimensions et les équipements sont comparés sur fiches officielles ; aucun résultat d’autonomie mesuré en commun n’est revendiqué.

Sources : caractéristiques officielles du Motorola Edge 70 et fiche comparative Samsung.